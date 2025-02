Segnung der neuen Erlebnistherme Naturns

Von: luk

Naturns – Vor kurzem konnte das Erlebnisbad Naturns sein 40jähriges Jubiläum feiern. Passend dazu ist die Segnung des Zu- und Umbaus erfolgt, wodurch die nunmehrige Erlebnistherme ein neues Kleid erhalten hat.

Das Element Wasser spielte in Naturns immer schon eine besondere Rolle: So lautet das Motto des Naturparks Texelgruppe nicht umsonst „Vom Wasser und vom Licht“ und bereits die Römer machten auf ihrem Weg nach Gallien entlang der Via Claudia Augusta Rast bei den örtlichen schwefelhaltigen Quellen. Später in der KK-Zeit war das Bad Kochenmoos ein beliebtes Ausflugsziel, zu dem die österreichische Aristokratie mit dem Zug angereist kam.

2003 stieß man schließlich im Zuge des Tunnelbaus in Staben auf eine neue Quelle. In guter Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Gemeinde wurde das Thermalwasser in zehn Partnerbetriebe und in das öffentliche Schwimmbad nach Naturns gebracht, wo es in zwei Whirlpools und beim Kaltwasserbecken in der Sauna seit letztem Jahr wird.

Nun erfolgte der zweite große Schritt. „In nur 3,5 Monaten konnten wir einen komplett neuen großzügigen Eingangsbereich schaffen. Die Umkleiden samt Spinden von Grund auf erneuern, ebenso die gesamten Nasszellen im Innenbereich. Zu guter Letzt wurde im Zuge des Umbaues auch noch beschlossen, einen völlig neuen Bereich zu schaffen für unsere Kleinsten. Im vormaligen Durchgangsbereich entstand eine neues Babybecken“, konnte Thermen-Präsident Andreas Pircher bei der Segnung berichten.

Die Kosten der Arbeiten beliefen sich auf über 2,5 Millionen Euro. Davon erhielt die Gemeinde rund 700.000 Euro an Landesbeiträgen, 300.000 Euro trugen die Tourismusgenossenschaft sowie 200.000 Euro die Inhouse-Gesellschaft Naturns Kultur & Freizeit bei. Weitere 250.000 Euro kostete das neue Babybecken, wovon 150.000 Euro über einen langfristigen Sponsorvertrag mit der Raffeisenkasse Untervinschgau finanziert werden.

„Es wurde hier ein bodenständiges Projekt mit hoher Funktionalität und einer möglichst ansprechenden Innenausstattung realisiert, welches auch der prägenden bestehenden Architektursprache von Architekt Jos Gritsch respektvoll Rechnung getragen hat“, hob Architekt Alexander Burger hervor.

Verwaltungsart Uli Stampfer dankte den beteiligten Firmen, vor allem dem Generalunternehmen Eurobeton, aber auch allen anderen namentlich für ihre professionelle Arbeit. „Ein großes Kompliment gilt ebenso unserem Thermen-Team. Allen voran Verwaltungsleiterin Christa Waldboth und Haustechniker Stephan Prantl, welche die Bauphase intensiv begleitet haben“, führte Stampfer aus.

„Wir können diesen gelungenen Umbau feiern, aber auch 40 Jahre Erlebnisbad. In dieser langen Zeit sind wir unseren Idealen treu und ein Schwimmbad für die ganze Familie geblieben. Auch als Therme werden wir diesen Schwerpunkt beibehalten. Die Zahlen geben uns dabei recht, jährlich kommen regelmäßig über 100.000 Besucherinnen und Besucher in die Erlebnistherme“, freut sich Bürgermeister Zeno Christanell.

Dafür gab es Lob von der Landeshauptmann-Stellvertreterin Rosmarie Pamer, die das öffentliche Geld bei diesem Projekt sehr gut investiert sieht und sich an viele schöne Besuche mit ihrer Familie in der Erlebnistherme erinnert.

Nach der Segnung durch Dekan Christof Wiesler, verabschiedete Gemeindereferentin Astrid Pichler offiziell den langjährigen Mitarbeiter Karl Gögele und fasste abschließend die prägenden Worte der Vorredner zusammen: „Mit Stolz (Andreas Pircher), Zusammenhalt (Rosmarie Pamer), Dankbarkeit (Zeno Christanell), Spaß (Christoph Wiesler), Erleichterung (Alexander Burger), Glück (Uli Stampfer) und Weitsicht (Karl Gögele) starten wir nun offiziell in einen neuen Abschnitt unserer Erlebnistherme.“