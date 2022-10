SGB fordert: (Neuer) Armut vorbeugen

Bozen – Anlässlich des Internationalen Tags für die Beseitigung der Armut am 17. Oktober erinnert der SGBCISL daran, dass Armut und Armutsgefährdung auch in Südtirol eine Herausforderung sind, erst recht vor dem Hintergrund wachsender Ungleichheiten und der aktuellen Teuerungswelle, welche immer mehr Menschen in Schwierigkeiten bringt.

„Die derzeitigen Preissteigerungen erfordern schnelle und gezielte Hilfen für besonders getroffene Bevölkerungsgruppen wie etwa einkommensschwache Familien. Gleichzeitig müssen die Löhne steigen, die Reallöhne stagnieren seit Jahren. Bessere Löhne braucht es vor allem in Niedriglohnbereichen, wo die Einkommen auch mit Transferleistungen oft nicht reichen um über die Runden zu kommen,“ so SGBCISL-Generalsekretär Dieter Mayr. „Es braucht mehr und bessere Zusatzabkommen, nicht nur um die Löhne anzuheben, sondern auch um die berufliche Weiterbildung zu fördern und Zusatzleistungen zu bieten.“

Neben einer „guten“ Arbeit, die ein geregeltes und angemessenes Einkommen gewährleistet, seien aber auch Bildung, ein funktionierendes Gesundheitswesen, bezahlbares Wohnen und ein engmaschiges soziales Sicherheitsnetz entscheidende Faktoren gegen Armut. „Der Sozialstaat ist gerade in der derzeitigen Situation von grundlegender Bedeutung und darf deshalb nicht abgebaut, sondern muss im Gegenteil gestärkt werden, vor allem im Hinblick auf jene Personen und Bevölkerungsgruppen, die stärker von Armut bedroht sind“, so SGBCISL-Generalsekretärin Donatella Califano.

“Die Landespolitik ist mehr denn je gefordert, die lokale Verhandlungsebene zu unterstützen, eine gerechtere Umverteilung voranzubringen und für die Sicherung der sozialstaatlichen Leistungen und Dienste Sorge zu tragen”, so die beiden Generalsekretäre abschließend.