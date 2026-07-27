Sicherheit als Qualitätsfaktor

Von: mk

Brixen – Eine Delegation des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) und von Brixen Tourismus stattete kürzlich dem neuen Kommandanten der Carabinieri-Kompanie Brixen, Capitano Giuseppe Specchio, einen Antrittsbesuch ab. Im Mittelpunkt des Treffens stand die Sicherheit von Gästen, Mitarbeitenden und der Bevölkerung als wesentliche Voraussetzung für einen erfolgreichen Tourismus.

Am Gespräch nahmen HGV-Bezirksobmann Eisacktal/Wipptal Helmut Tauber, Werner Zanotti, Geschäftsführer von Brixen Tourismus, Daniela Cermakova, Stadtmarketing Brixen Tourismus, sowie Reinhold Schlechtleitner, Büroleiter des HGV-Büros Brixen und HGV-Bezirkskoordinator Eisacktal/Wipptal sowie Pustertal/Gadertal, teil.

Die Delegation bedankte sich gleich zu Beginn bei den Sicherheitskräften und der Staatsanwaltschaft für die kürzlich erfolgreich abgeschlossenen Ermittlungen gegen mehrere organisierte Tätergruppen, gegen die folglich unter anderem wegen zahlreicher Diebstähle in Beherbergungsbetrieben dringender Tatverdacht besteht. Die professionelle Ermittlungsarbeit habe wesentlich dazu beigetragen, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und der Gäste weiter zu stärken, so die Delegation.

Im gemeinsamen Austausch wurde darüber hinaus die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Tourismuswirtschaft und Sicherheitsbehörden hervorgehoben. Diskutiert wurden unter anderem Präventionsmaßnahmen zum Schutz von Gästen und Mitarbeitenden, der Umgang mit Eigentumsdelikten – etwa Fahrraddiebstählen – sowie Möglichkeiten, um Hotel- und Gastbetriebe noch stärker für sicherheitsrelevante Themen zu sensibilisieren.

Capitano Specchio betonte, wie wichtig es sei, dass Betriebe verdächtige Beobachtungen oder ungewöhnliche Vorkommnisse möglichst frühzeitig den Carabinieri melden. Auch scheinbar unbedeutende Hinweise könnten im Rahmen laufender Ermittlungen wertvolle Anhaltspunkte liefern. In diesem Zusammenhang wurde zudem die Bedeutung von Videoüberwachungssystemen hervorgehoben. Bei konkreten Ermittlungsansätzen bestünden rechtliche Möglichkeiten, vorhandene Videoaufzeichnungen rechtzeitig als Beweismittel zu sichern, bevor sie entsprechend den gesetzlichen Speicherfristen automatisch gelöscht werden.

„Sicherheit ist ein unverzichtbarer Qualitätsfaktor für unseren Tourismus. Deshalb ist ein kontinuierlicher Austausch zwischen den Tourismusorganisationen und den Sicherheitsbehörden von großer Bedeutung. Nur durch eine enge Zusammenarbeit können wir dazu beitragen, dass Brixen auch künftig eine sichere und lebenswerte Destination für Gäste und Einheimische bleibt“, betonte HGV-Bezirksobmann Helmut Tauber.

Die Vertreter des HGV und von Brixen Tourismus und Capitano Giuseppe Specchio werden die bewährte Zusammenarbeit auch künftig engagiert fortzuführen, heißt es abschließend in der HGV-Pressemitteilung.