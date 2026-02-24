Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Sicherheit stärken und leistbaren Wohnraum
HGV trifft Landesrätin Ulli Mair

Sicherheit stärken und leistbaren Wohnraum

Dienstag, 24. Februar 2026 | 15:44 Uhr
LR Mair_HGV_19.02.2026
hgv
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Beim Antrittsbesuch bei Landesrätin Ulli Mair, zuständig für Wohnbau, Sicherheit und Gewaltprävention, hat sich der Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) Klaus Berger gemeinsam mit HGV-Direktor Raffael Mooswalder zu zentralen Themen für das Gastgewerbe ausgetauscht. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Sicherheitslage in Südtirol, die Förderung von Überwachungsmaßnahmen sowie die Situation bei den Mitarbeiterunterkünften. HGV-Präsident Klaus Berger betonte dabei, „dass Sicherheit und ein gutes Sicherheitsgefühl sowohl für Einheimische als auch für Gäste von zentraler Bedeutung sind. Sie sind nicht nur Voraussetzung für das persönliche Wohlbefinden, sondern auch ein entscheidender Standortfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes.“ Landesrätin Mair unterstrich, dass das Land zwar in vielen sicherheitsrelevanten Bereichen keine unmittelbaren Zuständigkeiten habe, dennoch aber durch eine enge Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften sowie durch eine Stärkung der Gemeindepolizei wichtige Impulse setzen könne. Ein Schwerpunkt sei zudem das Thema „Smart City“, bei dem durch die bessere Vernetzung von Daten die Sicherheit in den Zentren erhöht werden soll. Entsprechende Mittel sollen bereitgestellt werden. Es sei wichtig, in die Sicherheit zu investieren.

Der HGV begrüßte diese Ansätze und verwies auch auf die Bedeutung gezielter Förderinstrumente, etwa für Überwachungsanlagen. Dabei ersuchte der Verband, beim aktuell aufliegenden Richtlinienentwurf insbesondere die Kleinbetriebe stärker zu berücksichtigen. „Für diese Betriebe sind solche Anlagen verhältnismäßig teuer, aber wichtig”, so HGV-Direktor Raffael Mooswalder.

Ein weiterer Punkt des Treffens war die Wohnraumsituation für Beschäftigte im Gastgewerbe. Der HGV wies darauf hin, dass die Sicherstellung von leistbarem Wohnraum sowohl für Mitarbeitende als auch für die einheimische Bevölkerung eine Schlüsselrolle spiele und eng mit der gesellschaftlichen Akzeptanz des Tourismus verbunden sei. Berger erklärte, dass der Verband eine Reihe von Vorschlägen für die Schaffung von Mitarbeiterunterkünften erarbeitet habe und warb um deren Unterstützung. Im Kontext sprachen sich der HGV und die Landesrätin für wirksame Kontrollen sowohl im Bereich des konventionierten Wohnraums als auch bei Wohnungen mit touristischer Nutzung aus. „Die Betriebe brauchen klare und umsetzbare Rahmenbedingungen, um ihren Mitarbeitenden leistbaren Wohnraum anbieten zu können. Gleichzeitig ist es wichtig, dass Wohnraum nicht zweckentfremdet wird”, so Berger.

Der HGV sicherte der Landesrätin Ulli Mair eine konstruktive Zusammenarbeit bei den anstehenden Maßnahmen in den Bereichen Sicherheit und Wohnbau zu. Beide Seiten betonten das gemeinsame Ziel, die Lebensqualität in den Orten zu stärken und die Rahmenbedingungen für das Arbeiten und Leben in Südtirol weiter zu verbessern, heißt es abschließend in der Presseaussendung des HGV.

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Kommentare
130
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Kommentare
51
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Kommentare
49
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Kommentare
34
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
Kommentare
26
Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 