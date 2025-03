Sieben Flugzeuge von SkyAlps aus dem Verkehr gezogen

Von: mk

Bozen – Die italienische Zivilluftfahrtbehörde Enac hat sieben Flugzeuge der Südtiroler Fluggesellschaft SkyAlps vorübergehend aus dem Verkehr gezogen. Grund dafür sind Unstimmigkeiten Unstimmigkeiten in der Dokumentation zur Flugzeugwartung, die bei einer außerordentlichen Kontrolle am Firmensitz in Bozen festgestellt wurden.

Die Flugzeuge wurden bei der der maltesischen Luftfahrtbehörde immatrikuliert. Laut Enac entspricht die Dokumentation durchgeführter Wartungsarbeiten nicht den europäischen Sicherheitsstandards, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Zugangssperre für Techniker

Vor allem die von einem Techniker der Fluggesellschaft vorgelegten Wartungsbescheinigungen entsprechen nicht der Norm. Dieser Techniker wurde daraufhin mit einem sofortigen Zugangsverbot an allen Flughäfen belegt, die von SkyAlps angeflogen werden.

Die Entscheidung, die Flugzeuge vorübergehend stillzulegen, erfolgte in enger Abstimmung mit SkyAlps selbst.

Die betroffenen Flugzeuge werden erst wieder in den Dienst gestellt, wenn SkyAlps die Unstimmigkeiten korrigiert hat und von der Enac sowie der maltesischen Luftfahrtbehörde grünes Licht erhält. Die Enac arbeitet eng mit dem technischen Personal von SkyAlps zusammen, um eine schnelle und sichere Wiederaufnahme des Flugbetriebs zu gewährleisten.

SkyAlps, das seine Betriebserlaubnis behält, bemühe sich derzeit, die ausgefallenen Flugzeuge durch andere Maschinen zu ersetzen, um den regulären Flugbetrieb so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, heißt es in einer Aussendung der Enac.

SkyAlps: “Sicherheit bleibt oberste Priorität

In einer Aussendung bezieht SkyAlps, die 2021 gegründete italienische Fluggesellschaft mit Sitz in Bozen, bezieht Stellung in Bezug auf die jüngsten Nachrichten über die vorübergehende Stilllegung einiger Flugzeuge ihrer Flotte und versichert allen Passagieren, dass der Flugbetrieb weiterhin regulär und nach höchsten Sicherheitsstandards fortgesetzt wird.

Die Sicherheit der Passagiere bleibe oberste Priorität. „Aus diesem Grund wurden unmittelbare Maßnahmen ergriffen, um die Situation richtigzustellen und gleichzeitig den Betrieb aufrechtzuerhalten sowie mögliche Unannehmlichkeiten möglichst zu minimieren“, erklärt SkyAps weiter.

SkyAlps hat bereits am Samstag, den 1. März, Abkommen mit Partnerfluglinien abgeschlossen, um den Flugbetrieb gemeinsam mit bestehenden SkyAlps-Maschinen gesichert fortzuführen.

SkyAlps dankt Enac für die Zusammenarbeit und bekräftigt das gemeinsame Ziel, die höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten, welche die italienische Luftfahrt auszeichnen.