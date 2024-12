Slowakei droht Kiew im Gas-Streit mit Gegenmaßnahmen

Von: APA/Reuters

Die Slowakei droht Kiew mit Gegenmaßnahmen, sollte die Ukraine wie erwartet den Transit von russischem Gas in das mitteleuropäische Land stoppen. Die Slowakei denke darüber nach, die Notstromversorgung nach dem 1. Jänner einzustellen, sagte Premierminister Robert Fico in einem auf Facebook veröffentlichten Video am Freitag. “Wenn es unvermeidlich ist, werden wir die Stromlieferungen, die die Ukraine während der Netzausfälle benötigt, stoppen.”

“Oder wir werden uns auf ein anderes Vorgehen einigen.” Die Ukraine hat mitgeteilt, dass sie ab dem 1. Jänner kein russisches Gas mehr über ihr Territorium fließen lassen wird.