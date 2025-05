Sommerprogramm der Pforzheimer Hütte

Von: Ivd

Mals – Die auf über 2.200 Metern gelegene und kürzlich nachhaltig renovierte Jugend- und Kulturschutzhütte „Pforzheimer Hütte“ bietet jungen Menschen ab 16 Jahren im Sommer 2025 ein vielseitiges Programm mit Fokus auf Gruppenerlebnisse, Austausch und persönliche Entwicklung, berichten die Betreiber. Die Angebote richten sich an Jugendliche und junge Erwachsene, die sich eine Auszeit vom Alltag wünschen, um sich mit Themen wie psychischem Wohlbefinden, kreativer Gestaltung, Bewegung und Naturerfahrung auseinanderzusetzen.

Ein zentraler Bestandteil des Konzepts ist die aktive Mitgestaltung der Angebote durch junge Menschen selbst. „Wir freuen uns sehr, mit der Pforzheimer Hütte einen Raum zu schaffen, in dem sich junge Menschen ausprobieren und ihre Potenziale entfalten können. Mit AFZACK verfolgen wir seit vielen Jahren das Ziel, Jugendliche nicht nur zur Teilnahme zu ermutigen, sondern sie darin zu bestärken, an ihre eigenen Ideen und Fähigkeiten zu glauben und diese selbstwirksam umzusetzen. Dieser Empowerment-Ansatz ist uns besonders wichtig“, erklärt Florian Pallua, Koordinator der Fachstelle Jugend des Forum Prävention. „Die Pforzheimer Hütte soll ein Ort sein, an dem junge Menschen ihre Kompetenzen entdecken, weiterentwickeln und in einem unterstützenden Umfeld zur Anwendung bringen können.“

Das Sommerprogramm beginnt am 17. Juni mit der Mental Health Week. Im Rahmen dieses Retreats stehen psychische Gesundheit und Selbstfürsorge im Mittelpunkt. Adele und Jasmin begleiten die Teilnehmenden mit leichten Wanderungen, Meditation, Yoga-Einheiten und Gesprächsrunden. Vom 25. bis 29. Juni findet die erste Pforzheimer Singwoche statt, bei der sich junge Menschen unter der Leitung von Verena Mur mit Stimme und gemeinschaftlichem Musizieren auseinandersetzen. Dabei sind keine Vorkenntnisse notwendig.

Am 5. und 6. Juli bietet das Südtirol Jazzfestival Alto Adige in Kooperation mit Soundlab einen zweitägigen Sound Discovery Workshop an. Die Top-Musiker Damian Dalla Torre und Tatu Rönkkö führen in experimentelle Klangwelten ein, verbunden mit einem abschließenden Konzert am Sonntag. Vom 26. Juli bis 1. August organisiert Area Kids eine Hip-Hop-Woche für 10- bis 14-Jährige mit Übernachtung auf der Hütte, Tanzworkshops und Gruppenaktivitäten.

Im August setzt sich das Programm mit dem Japanischen Tanztheater vom 7. bis 14. August fort. Dabei erarbeiten Butoh-Künstler körper- und stimmbezogene Ausdrucksformen. Vom 14. bis 17. August können Jugendliche ab 14 Jahren in einem Workshop traditionelle Filztechniken erlernen und einfache Gebrauchsgegenstände wie Hausschuhe oder Sitzunterlagen anfertigen.

Die Spirit Week vom 20. bis 24. August richtet sich an 16- bis 25-Jährige und bietet Raum für Meditation, Yoga und gemeinsames Kochen mit Matthias Lechthaler und Rahel Peterlini. Ab dem 29. August nehmen Nils und Fabian Kostner Jugendliche ab 17 Jahren mit auf Exkursionen in die alpine Pflanzenwelt und regen zur Auseinandersetzung mit ökologischen Fragen und Zukunftsperspektiven im Bergraum an. Den Abschluss des Sommerprogramms bilden die Pforzheimer Bergtouren-Tage vom 11. bis 14. September. Unter der Leitung von Simon Wielnig (AFZACK) werden gemeinsame Wanderungen angeboten, ergänzt durch Austausch und viel Spaß am gemeinsamen Leben auf der Hütte.

Die Pforzheimer Hütte ist ein Angebot der Fachstelle Jugend des Forum Prävention und wird vom Amt für Jugendarbeit gefördert. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung.