Sonderzüge aus Mailand nach Bozen zum Christkindlmarkt

Bozen/Meran – Man mag es kaum glauben: In rund sechs Wochen ist Weihnachten. Und in einer Woche öffnen bereits wieder die Christkindlmärkte in Südtirols Städten ihre Tore – darunter auch in Bozen. Über 100 Aussteller sind dieses Jahr dabei. 65 Verkaufsstellen gibt es am Waltherplatz, 32 hingegen im Berloffa-Park.

Damit die An- und Abreise nicht zu einem Verkehrschaos wird, gibt es heuer laut der Zeitung Alto Adige erstmals einen Direktzug von Mailand nach Bozen und weiter zu den Christkindlmärkten nach Brixen und Sterzing. An den besucherstarken Tagen – etwa am 8. Dezember – kommen die Züge am Vormittag an und starten abends wieder gen Süden. “Wir planen, mindestens 500 Personen pro Zug zu befördern”, sagt Roland Buratti, der Präsident des Verkehrsamts der Stadt Bozen.

Die Hoffnung: Dadurch könnten einige hundert Autos eingespart werden, die angesichts zahlreicher Baustellen in der Südtiroler Landeshauptstadt die Verkehrslage nicht zusätzlich verschärfen.

Bis 6. Jänner erwarten sich die Veranstalter rund 800.000 Besucher.