Sonntags- und Feiertagsöffnung der Geschäfte: „Es geht auch ohne“

Bozen – Die Allianz für den freien Sonntag wertschätzt die Landespolitik für ihren mutigen und weitsichtigen Schritt, im neuen Landesgesetz zum Südtiroler Sonderweg, die Sonn- und Feiertagsschließungen vorzusehen. „Es geht auch ohne offene Geschäfte an diesen Tagen – dies haben die vergangenen Wochen deutlich gezeigt“, so die Allianz für den freien Sonntag.

Wie der Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol (hds) betont, wurden bereits am letzten möglichen verkaufsoffenen Sonntag Mitte März kaum mehr Einkäufe getätigt. Als die Geschäfte sonntags zwangsweise geschlossen wurden, war die Bevölkerung trotzdem an diesem Tag gut versorgt, was belegt, dass es keine Notwendigkeit für offene Geschäfte an Sonn- und Feiertagen gibt.

„Mit der Schließung der Handelsbetriebe am Sonntag wird ein wichtiges Zeichen zum Wohle der Menschlichkeit gesetzt“, betont die Katholische Männerbewegung, die sich im Einklang mit der Allianz für ein Umdenken ausspricht, „das uns von Fehlentwicklungen der letzten Jahre befreien kann“.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass es nicht wesentlich ist, an Sonn- und Feiertagen einkaufen zu können. „Mögen Sonn- und Feiertage unseren Familien gehören und dem Kontakt mit dem, was uns als Einzelne und als Gesellschaft wirklich trägt“, so die Allianz für den freien Sonntag.