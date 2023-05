Sozial ist cool!

Auch heuer können junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren ihren Zivildienst bei der Caritas leisten. Wichtigste Voraussetzung: die Freude und Begeisterung dafür, sich sozial zu engagieren. Wer interessiert ist, erfährt am 5. Juni bei einem online-Treffen mehr darüber.

Bei der Caritas ist für jeden etwas dabei: von den Einrichtungen für Menschen ohne Obdach, Essen oder auf der Flucht, aber auch Sensibilisierungsarbeit für den Klimaschutz und ein friedliches Zusammenleben. Zivildienstleistende können unter vielfältigen Aufgaben auswählen und dabei jene unterstützen, die sich in Schwierigkeiten befinden. „Der Zivildienst ist eine gute Gelegenheit, um in diese soziale Arbeitswelt hinein zu schnuppern, Neues kennenzulernen und an sich zu wachsen“, sagt Stefanie Arend von der youngCaritas, welche für den Zivildienst zuständig ist.

Wer sich für die Möglichkeit des Zivildienstes bei der Caritas interessiert, kann sich auf der Homepage www.youngcaritas.bz.it darüber informieren oder am Montag, den 5. Juli, um 18.00 Uhr an dem Info-Treffen über Zoom teilnehmen. „Wir geben da alle wichtigen Infos zum Zivildienst bei der Caritas; Freiwillige erzählen über ihre Erfahrungen und wir beantworten auch gerne Fragen“, sagt Arend.

Der freiwillige Landeszivildienst dauert acht oder zwölf Monate. In dieser Zeit sind die Freiwilligen haftpflicht- und unfallversichert und erhalten ein monatliches Taschengeld von 450 Euro. Außerdem können sie alle öffentlichen Ver­kehrsmittel kostenlos nutzen.

Interessierte können sich innerhalb 31. Juli bei youngCaritas mit einem Lebenslauf, einem Motivationsschreiben und dem ausgefüllten Anmeldeformular bewerben. Weitere Informationen und der Link zum Onlinetreffen sind direkt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der youngCaritas über E-Mail an info@youngcaritas.bz.it oder Tel. 0471 304 333 erhältlich.