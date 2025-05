Sozialgenossenschaft Tagesmütter feiert offizielle Einweihung

Betriebs-Kindertagesstätte und Firmensitz in Kardaun eröffnet

Von: mk

Kardaun – Bei strahlendem Wetter feierte die Sozialgenossenschaft Tagesmütter die offizielle Einweihung ihres neuen Firmensitzes samt Betriebs-Kindertagesstätte im Gewerbegebiet Kardaun. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und dem Sozialbereich sowie Gründungsmitglieder der Sozialgenossenschaft Tagesmütter, aktive Tagesmütter sowie zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kitas und der Verwaltung folgten der Einladung zur feierlichen Veranstaltung.

Eröffnet wurde die Feier um 11.00 Uhr mit Grußworten von Landesrätin Rosmarie Pamer, Bürgermeister Albin Kofler und dem Obmann des Raiffeisenverbandes Südtirols, Herbert Von Leon. Pater Hermann Kaiser segnete im Anschluss die neuen Räumlichkeiten. Die Präsidentin der Sozialgenossenschaft Tagesmütter, Claudia Lambeck, würdigte in ihrer Ansprache insbesondere die Gründungsmitglieder und bedankte sich für Ihr Engagement, Weitblick und Mut, ohne die die Genossenschaft nicht wäre, was sie heute ist: ein wichtiger, nicht wegzudenkender Bezugspunkt für Kinder, Familien und Mitarbeiterinnen. Ebenso merkte sie an, dass es weiterhin gesellschaftlichen Nachholbedarf zur Anerkennung beider Berufsbilder gibt und es nach wie vor einen Anpassungsbedarf im monetären Bereich gibt, da es sonst noch schwieriger wird entsprechende Fachkräfte für diesen systemrelevanten Bereich zu begeistern.

Als Dank sangen einige Tagesmütter ihren Wegbereitern und -begleitern ein eigens komponiertes Lied – ein berührender Moment, der die emotionale Bedeutung dieses Meilensteins unterstrich.

Nach dem feierlichen Banddurchschnitt – moderiert von Ulrich Seitz – hatten die Gäste Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen. Die Architektin Oriana Locurcio und der Bauleiter Ing. Ivan Stuflesser vom Planteam sowie alle beteiligten Gewerke wurden für ihre hervorragende Arbeit hervorgehoben. Trotz eines ehrgeizigen Zeitplans konnte der Rohbau nur wenige Monate nach dem Baubeginn im Mai 2024 fertiggestellt werden. Bereits im November desselben Jahres wurden die neuen Verwaltungsbüros bezogen. Seit Dezember 2024 stehen ebenso moderne, lichtdurchflutete Seminarräume für Fortbildungen zur Verfügung.

Ein weiterer Meilenstein war der Start der Betriebs-Kindertagesstätte im selben Gebäude. Unter der Leitung von Silvia Niederstätter, erfahrene, langjährige Mitarbeiterin der Sozialgenossenschaft, konnten bereits im Februar 2025 die ersten Kinder die neuen Räume erkunden, mit Leben und ihrem Lachen füllen. Insgesamt bietet die Betriebskindertagesstätte Platz für bis zu 30 Kinder.

Ab 13:00 Uhr wurde bei einem geselligen „Get together“ gemeinsam mit Tagesmüttern, Mitarbeitern und deren Familien gefeiert, um Ihnen für Ihr tägliches Engagement zu danken und es den verschiedenen Bereichen zu ermöglichen, sich untereinander kennenzulernen.

Mit dem neuen Standort ist der Sozialgenossenschaft Tagesmütter ein bedeutender Schritt gelungen: Die Betriebs-Kindertagesstätte stellt nicht nur eine wertvolle Unterstützung für die eigenen Mitarbeiter dar, sondern eine Bereicherung für das gesamte Gewerbegebiet und das umliegende Einzugsgebiet rund um Bozen. Wir freuen uns darauf, dass unsere Kindertagesstätte mit fröhlichem Kinderlachen, Neugier und Unbeschwertheit erfüllt wird – jeden Tag aufs Neue.