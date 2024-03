Sozialzentrum “Trayah” in Bruneck wieder geöffnet

Im Zuge der Umbau- und Erweiterungsarbeiten wurde das Sozialzentrum "Trayah" in Bruneck um zwei Stockwerke in Holzbauweise erhöht und umfassend energetisch saniert. (Foto: LPA/Landesabteilung Hochbau und Technischer Dienst)

Bruneck – – Die Umbau- und Erweiterungsarbeiten am Sozialzentrum “Trayah” in Bruneck sind abgeschlossen: Die Einrichtung kann wieder genutzt werden.

Im Sozialzentrum “Trayah” in Bruneck sind Wohn-, Werkstatt- und Bildungsräume für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen untergebracht. Mit den umfangreichen Umbau- und Erweiterungsarbeiten war im Jänner 2023 begonnen worden, im Februar 2024 konnten sie abgeschlossen werden. Anfang dieser Woche (18. März) ist das neue Sozialzentrum seiner Bestimmung übergeben worden.

Mit dem Abschluss der Bauarbeiten steht Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen im Sozialzentrum “Trayah” nun mehr Raum in den Werkstätten zur Verfügung – vorhanden sind eine Tischlerei, eine Weberei, eine Schneiderei und eine Kunstwerkstätte sowie eine Förderstätte für Menschen mit schweren Beeinträchtigungen. “Damit stellt das Sozialzentrum einen wichtigen gesellschaftlichen Bezugspunkt im Raum Bruneck dar”, betont Landesrat Christian Bianchi, der für die Bereiche Hochbau, Vermögen, Grundbuch und Kataster verantwortlich zeichnet.

Zwei neue Stockwerke in Holzbauweise

Das Projekt umfasste den teilweisen Abriss des zu klein gewordenen Werkstatt-Traktes und die Erweiterung um zwei neue Stockwerke in Holzbauweise. “Das Gebäude ist nunmehr größer und einladender, aber auch nachhaltiger. Dank einer umfassenden energetischen Sanierung erreicht es die Energieeffizienzklasse Klimahaus A”, unterstreicht Landesrat Bianchi. “Dieses Projekt ist ein konkretes Beispiel dafür, wie sich soziale und ökologische Erfordernisse wirksam miteinander verbinden lassen.” Durch die Holzbauweise konnte die Bauzeit verringert werden. Auch trage man damit zum Ziel der öffentlichen Verwaltung bei, den Anteil öffentlicher Gebäude aus nachhaltigen Baustoffen zu erhöhen.

Land investiert rund 3,5 Millionen Euro

Die Arbeiten sind vom Unternehmen Unionbau GmbH mit Sitz in Mühlen in Taufers durchgeführt und vom Landesamt für Sanitätsbauten in der Abteilung Hochbau und Technischer Dienst begleitet worden. Die Gesamtinvestition des Landes Südtirol beläuft sich auf rund 3,5 Millionen Euro.

Während der Umbau- und Erweiterungsarbeiten waren die Nutzerinnen und Nutzer des Sozialzentrums provisorisch im ehemaligen Schülerheim “Waldheim” bei Bruneck untergebracht, das zuvor für diesen Zweck angepasst worden war.