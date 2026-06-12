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Laut Einreichung bei der Wertpapieraufsicht

SpaceX Aktien starten mit 150 Dollar und steigen weiter

Freitag, 12. Juni 2026 | 18:01 Uhr
Laut Einreichung bei der Wertpapieraufsicht
APA/APA/GETTY IMAGES/MARIO TAMA
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Von: APA/AFP/Reuters

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX ist bei ihrem Rekord-Börsengang mit einem Plus von gut elf Prozent zum Ausgabekurs in den Handel gestartet. Der erste Kurs wurde bei 150 Dollar festgestellt – nach einem Ausgabepreis von 135 Dollar. Musk wird damit durch seine Beteiligungen an SpaceX und dem Elektroautobauer Tesla zum ersten Menschen mit einem Billionenvermögen – zumindest auf dem Papier. Die Bewertung von SpaceX erreichte mit dem ersten Kurs knapp zwei Billionen Dollar.

Kurz nach der Erstnotierung war die Aktien aber weiter gestiegen auf zunächst 164 Dollar. Das unter anderem für seinen Satelliteninternet-Dienst Starlink bekannte SpaceX verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar – und nahm damit 75 Milliarden Dollar (64,8 Mrd Euro) ein. Beim zuvor größten Börsengang hatte die saudi-arabische Ölfirma Aramco im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar eingenommen.

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