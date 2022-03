Sparkasse: Bilanzentwurf 2021 genehmigt

Bozen – Nach der Genehmigung der vorläufigen Ergebnisse 2021 am 10. Februar 2022 hat der Verwaltungsrat der Sparkasse im Rahmen seiner Sitzung vom 18. März dem Bilanzentwurf und dem Vorschlag zur Festlegung der Höhe der Dividendenausschüttung zugestimmt. Diese werden nun der Gesellschafterversammlung unterbreitet, die am 22. April 2022 im Fernverfahren abgehalten wird. Der Bilanzentwurf 2021 sieht die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende im Ausmaß von 20 Millionen (Mio.) Euro vor.

Die Dividende, die auch heuer ausbezahlt wird, entspricht 33,3 Eurocent pro Aktie und stellt mit einer Dividendenrendite (Dividend Yield) in Höhe von 3,6 Prozent den höchsten Wert im Verhältnis Dividende und Aktienpreis dar, der in den letzten Geschäftsjahren ausbezahlt wurde. Anrecht auf die Dividende haben all jene, die zum Zeitpunkt 12. April 2022 Aktien der Bank besitzen. Die Auszahlung der Dividenden erfolgt am 2. Mai 2022. Die Sparkasse bestätigt auch in diesem Jahr eine gute Ausschüttungsfähigkeit, nachdem im Jahr 2021 18,4 Mio. Euro an Dividenden ausbezahlt wurden.

Das Jahr 2021 war von den Konsequenzen von Covid-19 gekennzeichnet, die sich auf bestimmte Sektoren deutlich auswirkten. Trotz Pandemie konnte die Gruppe Südtiroler Sparkasse ihre Leistungsfähigkeit, vor allem im Vertrieb, entscheidend ausbauen.

Die vortrefflichen Ergebnisse werden durch einen Reingewinn bestätigt, der auf 72,6 Mio. Euro auf Gruppenebene steigt, der höchste Wert in der Geschichte der Sparkasse, mit einem Zuwachs von 139,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (30,3 Mio. Euro). Der Reingewinn auf Bankebene erhöht sich auf 71,3 Mio. Euro mit einer Steigerung von 146,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (29,0 Mio. Euro). Abzüglich der einmaligen Ertragsposten beträgt der Reingewinn auf Gruppenebene 50,4 Mio. Euro und auf Bankebene 52,0 Mio. Euro, was eine Steigerung von 66 bzw. 79 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 darstellt.

Bei den wesentlichen Kennzahlen ist die weitere Verbesserung der Solidität hervorzuheben. So ist die harte Kernkapitalquote CET1 auf 14,86 Prozent im Vergleich zu 13,83 Prozent im Jahr 2020 gestiegen. Zudem ist die Reduzierung der Risiken zu unterstreichen. Dies kommt durch die Kennzahl NPL Ratio Netto zur Geltung, die auf 1,3 Prozent sinkt, im Vergleich zu 1,8 Prozent im Jahr 2020. Angesichts der Kennzahlen 2021 sowie des Deckungsgrades für Problemkredite, der eine Rekordhöhe von 67,5 Prozent erreicht, zählt die Sparkasse diesbezüglich zu den führenden Kreditinstituten in Italien. Gleichzeitig wurden damit die Grundlagen zur Begegnung eventueller künftiger Risiken weiter gefestigt.

Auch im Bankgeschäft wurden hervorragende Resultate erzielt. So sind die Gesamtvolumina im Vermittlungs- und Versicherungsgeschäft Ende 2021 auf 3,4 Mrd. Euro gestiegen. Das Volumen der auf der Plattform Hi-Mtf gehandelten Sparkasse-Aktien war im Jahr 2021 beträchtlich und belief sich auf rund fünf Millionen Euro. Der kumulierte Gegenwert der gehandelten Sparkasse-Aktien hat somit, seit Aufnahme am Hi-Mtf-Markt Ende 2017, die 17-Millionen-EuroMarke überschritten.

Der Marktpreis der Aktie, zu dem diese auf der Plattform Hi-Mtf gehandelt wird, beträgt 9,25 Euro. Der Buchwert der Aktie hingegen, der das Vermögen der Bank widerspiegelt, beläuft sich auf den höheren Wert von rund 13,6 Euro. Dieser gibt die gute Vermögenslage, aufgrund der positiven Entwicklungen wieder. Die Differenz zwischen dem auf der Hi-Mtf Plattform gehandelten Marktpreis und dem Buchwert ist darauf zurückzuführen, dass der Preis von Angebot und Nachfrage bestimmt wird, während der Buchwert dem Reinvermögen geteilt durch die Anzahl der Aktien entspricht.

Im Monat April 2021 hat der Verwaltungsrat der Bank den Strategieplan für den Dreijahreszeitraum 2021 – 2023 verabschiedet. Mit dem neuen Plan verfolgt die Sparkasse das Ziel, unter Beibehaltung ihrer Unabhängigkeit, zu den solidesten Banken Italiens zu zählen, den Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation sowie auf die damit verbundenen Dienstleistungen für Familien und Unternehmen im Territorium zu legen, und eine zufriedenstellende Ertragskraft zu erwirtschaften. Alle Dokumente zur Bilanz werden auf der Webseite der Bank verfügbar sein, sobald die vorgeschriebenen formellen Aktivitäten abgeschlossen sind.

Präsident Gerhard Brandstätter erklärt: „Die Sparkasse verfolgt eine klare Vision, wie eine moderne, auf die Bedürfnisse des Territoriums ausgerichtete Bank handeln soll. Dies macht sie zu einem der wenigen Institute, das in den letzten Jahren in Bezug auf ihre Aktivitäten stets gewachsen ist, die Risiken reduziert und Unternehmen sowie Familien auch in schwierigen Zeiten unterstützt hat. Die kumulative, in den Jahren 2021 und 2022 ausgeschüttete, Dividende beläuft sich auf mehr als 38 Millionen und zeugt von großer Aufmerksamkeit gegenüber den Aktionären. Die Sparkasse setzt ihren Weg fort, und ist bereit, sich den neuen Herausforderungen zu stellen, um den Aktionären auch in Zukunft bestmögliche Erträge zu gewährleisten.“

Der Vize-Präsident Carlo Costa fügt hinzu: „Unsere Strategie der letzten Jahre hat dazu geführt, dass unsere Bank ertragsstark, effizient und nahe dem Territorium ist. Zudem wurde in Innovation investiert, um sie moderner zu gestalten.“ Der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor, Nicola Calabrò, erklärt: „Die Zuflüsse und die Nachfrage nach Produkten und Diensten erhöhen sich kontinuierlich; damit bestätigen die Kunden ihre Zufriedenheit mit unseren Dienstleistungen und mit unserer Beratungstätigkeit. Entsprechend können unsere Aktivitäten weiter gesteigert werden. Nachdem wir in den letzten Jahren die Ertragsfähigkeit bedeutend ausgebaut, erhebliche Mittel in Innovationen investiert und gleichzeitig die Kapitalbasis der Bank gestärkt haben, setzen wir diesen Weg fort. Dieser sieht für 2022 vor, auch externes Wachstum anzustreben, um eine Größe zu erreichen, die es uns ermöglicht, die Effizienz und die Investitionskapazitäten weiter zu verbessern.“