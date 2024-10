Sparkassen-Präsident ist Tagungsleiter bei Kongress der kleineren und mittleren Banken

Brandstätter in Aktion

Von: mk

Bozen – Der Präsident der Südtiroler Sparkasse, Gerhard Brandstätter, hat als Tagungsleiter beim zweitägigen Jahreskongress der kleineren und mittleren Banken Italiens in das Tagungsthema eingeführt und die Diskussion moderiert.

Kürzlich fand der Jahreskongress der kleineren und mittleren Banken Italiens PMBi (Piccole e Medie Banche italiane) statt, der heuer dem Thema „Auf dem Weg zu dynamischen Gleichgewichten: kleinere und mittlere Banken und sich verändernde Szenarien“ gewidmet war. Im Mittelpunkt standen die wirtschaftlichen und technologischen Herausforderungen, denen sich die kleineren und mittleren Banken stellen müssen.

Der jährlich stattfindende Kongress wird vom Sparkassenverband Acri (Associazione Fondazioni e Casse di Risparmio Spa), vom Verband der Privatbanken Pri.Banks (Associazione banche private italiane) und vom Verband der Volksbanken Assopopolari (Associazione Nazionale fra le banche popolari) veranstaltet.

Anwesend waren die Präsidenten und Generaldirektoren der Banken. Wichtigster Gastreferent war der Verantwortliche der Bankaufsicht der Banca d’Italia, Dr. Giovan Battista Sala. In Vertretung der Sparkasse haben Präsident Gerhard Brandstätter und der Beauftragte Verwalter sowie Generaldirektor Nicola Calabrò teilgenommen.

Am ersten Sitzungstag, der dem Thema „Wirtschaft und Politik“ gewidmet war, nahm Gerhard Brandstätter, in seiner Funktion als Vize-Präsident des Sparkassenverbandes Italiens Acri, als Tagungsleiter die Einführung in das Thema vor und moderierte die Debatte. Das sozioökonomische Umfeld und dessen Entwicklungen wurden eingehend analysiert, um Zukunftsperspektiven für die kleineren und mittleren Banken zu definieren. Im Anschluss daran wurden die entscheidenden Einflussfaktoren, Strategien und Leitlinien zur Förderung von Stabilität und Wachstum erörtert.

Unter den Teilnehmern befanden sich zahlreiche prominente Persönlichkeiten, wie zum Beispiel der Präsident des Sparkassenverbandes sowie Präsident der Stiftung Cariplo, Giovanni Azzone, der Präsident der Bankenvereinigung Italiens Abi (Associazione Bancaria Italiana), Antonio Patuelli, und der Präsident der Vereinigung der Privatbanken Pri.Banks sowie Beauftragter Verwalter der Bankengruppe Sella, Pietro Sella.

„Es handelt sich um eine wichtige Veranstaltung, die sich auf aktuelle Fragen und Themen zu Führung und Strategien für kleinere und mittlere Banken konzentriert, insbesondere angesichts sich ständig verändernder Szenarien. Im Mittelpunkt steht ein Austausch von Ansichten und Perspektiven, Ideen und Meinungen auf höchster Ebene, der auch für unsere Sparkasse positiv und nützlich ist. Nicht zuletzt bietet sich hier die Gelegenheit, bestehende Beziehungen weiter auszubauen, um unsere Position als führende Territorialbank im Nordosten Italiens zu festigen, auch im Netzwerk mit anderen Regionalbanken auf gesamtstaatlicher Ebene“, betont Gerhard Brandstätter.