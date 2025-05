Von: luk

Marling – Ein Abend voller Eleganz, Genuss und prickelnder Momente erwartete die Gäste der Sparkling Night am Samstag, den 10. Mai 2025, in der Kellerei Meran in Marling. Unter dem funkelnden Motto „Kommt, lasst uns Sterne trinken“ versammelten sich Weinliebhaber, Genießer und Musikfreunde im exklusiven Ambiente, um die Vielfalt edler Südtiroler Sekte zu zelebrieren.

Die Veranstaltung, die dieses Jahr als kleinere Version des bekannten Sparkling Festival stattfand, lockte zahlreiche Sekt-Genießerinnen und Genießer an. Ab 19.00 Uhr konnten die Gäste die exklusive Auswahl edler Sekte nach der klassischen Methode der Südtiroler Sektvereinigung sowie die Sektkreationen des „Prickelnden Dorf Marling“ verkosten. Die Auswahl reichte von eleganten, klassischen Brut-Variationen bis hin zu raffinierten Rosé-Sekten – ein eindrucksvoller Beweis für die hohe Qualität und Vielfalt des Südtiroler Schaumweine.

Für den Präsidenten der Vereinigung Südtiroler Sekterzeuger, Josef Romen ist:“ der große Zuspruch der Veranstaltung ein Beweis für die perfekte Eignung unserer hohen Weinbaulagen für die Produktion von exzellenten Schaumweinen, sowie des zunehmenden Interesses der Südtiroler für hochwertige Perlen aus Chardonnay- Weiss- und Blauburgunder Trauben. Unsere Vereinigung wurde 1990 gegründet und macht sich stark für die arbeitsintensive und aufwändige Sektproduktion nach der klassischen Flaschengärmethode und den strengen Regeln der DOC Südtirol“.

Mittlerweile besteht die Vereinigung Südtiroler Sekterzeuger nach dem klassischen Verfahren aus elf Mitgliedern (alphabetisch geordnet): Sektkellerei Arunda, Sekt- und Weinkellerei Braunbach, Weingut Haderburg, Kellerei Kaltern, Kellerei Kettmeir, Kellerei Kurtatsch, Sektkellerei Lorenz Martini Comitissa, Kellerei Meran, Kellerei St. Pauls, Weingut Pfitscher und Weingut Peter Sölva.

Aufhorchen ließ auch das „Prickelnde Dorf Marling“. Kein anderes Dorf im Burggrafenamt kann sich rühmen, gleich vier renommierte Hersteller von Schaumwein zu beheimaten. Damit ist Marling ein echtes Paradies für Liebhaber feiner Perlage. Die vier Gründungsmitglieder und Sektproduzenten sind: Bernhard Geier, Kellerei Meran, Weingut Pardellerhof und Weingut Plonerhof.

Kulinarisch wurde die Verkostung vom Catering Services „Genusswerk aus Lana“ begleitet: raffiniert komponierte Gaumenfreude bildeten die perfekte Ergänzung zu den erlesenen Sekten.

Für die musikalische Untermalung sorgten DJ NG & SUBLEX in Zusammenarbeit mit Eventfabrik, die mit stimmungsvoller Musik die Atmosphäre abrundete. In der Panorama-Önothek, dem großen Eventraum und auf der Terrasse konnten die Gäste den festlichen Abend stimmungsvoll ausklingen lassen.

Mit funkelnden Gläsern, stilvollen Begegnungen und der unverwechselbaren Südtiroler Lebensfreunde wurde die Sparkling Night zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Erinnerungen an diesen besonderen Abend werden sicherlich noch lange nachklingen. Überzeugen auch Sie sich selbst: Werfen Sie einen Blick in die Bildergalerie unter www.sparklingfestival.it – denn Bilder sprechen bekanntlich mehr als tausend Worte.