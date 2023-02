Speed-Dating an der “Hellenstainer”

Brixen – Am 15. Februar fand an der Landesberufsschule “Emma Hellenstainer” ein Speed-Dating statt. Die Schüler*innen der 2 B Hotelfachschule (Hofa) planten diese Veranstaltung als fächerübergreifendes Projekt unterstützt von ihren Service-Fachlehrpersonen Peter Amrain und Simone Messner.

Speed-Dating wurde hier als innovative Methode genutzt, um Schüler*innen und potenzielle Arbeitgeber schnell und unkompliziert zusammenzubringen.

Die Schüler*innen der 2 B Hofa haben aus ihrer Sicht interessante Südtiroler Betriebe recherchiert und dann eine Auswahl getroffen. Außerdem wurde innerhalb der Schule eifrig die Werbetrommel gerührt, um so vielen Schüler*innen wie möglich die Chance zu geben, am Speed-Dating mitzumachen.

Am Tag des Speed-Dating begrüßten die Schüler*innen die Vertreter*innen der sieben teilnehmenden Betriebe und führten sie in den Ablauf der Veranstaltung ein. Dann ging es in den Servierraum der Schule, wo schon alles vorbereitet war. Innerhalb von eineinhalb Stunden sprachen die Arbeitgeber*innen im 3-Minuten-Takt mit interessierten Jugendlichen. Relativ rasch fanden sie einen guten Rhythmus, die Atmosphäre war dank der reibungslosen Organisation ruhig und entspannt.

Im Anschluss an das anstrengende Speed-Dating gab es ein gemeinsames Mittagessen der organisierenden Schüler*innen mit den Betriebsinhaber*innen und den Fachlehrpersonen. Beim angeregten Austausch bestätigten die Gäste, dass diese Initiative absolut sinnvoll, nützlich und deshalb regelmäßig zu wiederholen sei.

Das Ziel des Speed-Datings – den Schüler*innen einen Einblick in verschiedene Berufsfelder zu geben und ihnen die Chance zu bieten, sich für ein Praktikum oder eine Ausbildung zu bewerben – wurde eindeutig erreicht. Und auch die Arbeitgeber*innen haben von der großen Auswahl an motivierten und qualifizierten Bewerbern*innen profitiert, die sie sonst vielleicht nicht erreichen würden. Also eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Teilnehmende Betriebe:

Hotel Gloriette – Oberbozen

Hotel Stafler – Mauls

Hotel Erika – Dorf Tirol

Hotel Weinegg – Girlan

Hotel Adler – St. UIlrich

Hotel Plunhof – Ridnaun

Restaurant Gretl am See/Seewolfkeller/Hotel Ambach – Kaltern