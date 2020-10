Sperrt Rom auch die Skigebiete?

Rom – In Italien sollen weiteren Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus beschlossen werden, die die Regierung voraussichtlich am Sonntagabend bekannt geben wird.

Einem Entwurf zufolge, der am Samstag in Umlauf gebracht wurde, könnten etwa Schwimmbäder und Turnhallen, Kinos und Theater geschlossen werden. Bars und Restaurants müssten demnach um 18.00 Uhr schließen. Auch ein Verbot von Volksfesten, Messen und Kongressen ist geplant. In Oberschulen soll der Fernunterricht auf mindestens 75 Prozent erweitert werden – unter anderem, um den öffentlichen Nahverkehr zu entlasten. Kindergärten, Grund- und Mittelschulen sollen aber offen bleiben.

Das Dekret, das Ministerpräsident Giuseppe Conte verabschieden wird, könnte laut einem Bericht von Alto Adige online auch die Einschränkung der Reisefreiheit zwischen den Regionen beinhalten. Allerdings sind damit nicht alle einverstanden. Zudem sollten die Menschen dazu angehalten werden, ihre Wohngemeinde nicht zu verlassen.

Die Regierung könnte zwischen 26. Oktober und 24. November auch die Sperre der Skigebiete im Staatsgebiet beschließen. Dem Bericht zufolge werden sie in dem Entwurf ausdrücklich erwähnt.

Ob Südtirol sämtliche Entscheidungen aus Rom mitträgt oder einen eigenen Weg gehen will, steht noch nicht fest. Voraussichtlich wird es aber auch in Südtirol zu weiteren Einschränkungen kommen.