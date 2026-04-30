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Streamingdienst will Prozess in kommenden Wochen beginnen

Spotify will von Menschen produzierte Musik kennzeichnen

Donnerstag, 30. April 2026 | 20:23 Uhr
Streamingdienst will Prozess in kommenden Wochen beginnen
APA/APA/dpa/Robert Michael
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Von: APA/AFP

Der Streamingdienst Spotify will künftig Musikinhalte kennzeichnen, die von echten Künstlern stammen und nicht durch Künstliche Intelligenz (KI) erzeugt wurden. Entsprechende Suchergebnisse und Künstlerprofile sollen mit einem grünen Häkchen versehen werden, wie das schwedische Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Prozess soll in den kommenden Wochen beginnen.

“Im KI-Zeitalter ist es wichtiger denn je, der Echtheit der Musik vertrauen zu können, die man hört”, erklärte Spotify. Um eine Verifizierung zu erhalten, müssen Künstler unter anderem Aktivitäten außerhalb der Plattform zeigen, etwa Konzerte, Merchandising und verknüpfte Konten in Onlinediensten. Zum Start des Vorhabens sollen hunderttausende Musiker aus verschiedenen Regionen und unterschiedlichen Genres verifiziert werden.

Kritiker fürchten, dass KI-produzierte Musik Streamingplattformen fluten könnte. Die Plattform Deezer gab vergangene Woche bekannt, dass mittlerweile 44 Prozent der täglich hochgeladenen Musik nicht von Menschen produziert wurde. Das Label Sony Music erklärte kürzlich, es habe die Entfernung von mehr als 135.000 KI-produzierten Titeln gefordert, in denen die eigenen unter Vertrag stehenden Künstler in Streamingdiensten imitiert wurden.

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