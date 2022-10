Starke Industrie: Gemeinsame Veranstaltung der Bezirke Burggrafenamt/Vinschgau

Lana – Energiekrise, Inflation, Digitalisierung, Rohstoffmangel – um die aktuellen Herausforderungen, vor denen die Unternehmen in Europa und in Italien stehen, ging es bei der gemeinsamen Bezirksversammlung Burggrafenamt/Vinschgau bei der Meraner Mühle in Lana.

Firmeninhaber Rudolf von Berg führte die Gäste durch das hochmoderne Unternehmen. Die Bezirksvertreter Norbert Nägele (Burggrafenamt) und Gustav Rechenmacher (Vinschgau) schilderten die Leistungskraft der Industrie und die aktuellen Herausforderungen für die Unternehmen: „Die Meraner Mühle mit ihrer hochmodernen Produktion ist eines der vielen Beispiele für die Innovationskraft unserer industriell organisierten Unternehmen. Der Beitrag, den diese Unternehmen mit ihrer Innovationskraft, der Schaffung von Wohlfahrt und hochqualitativen Arbeitsplätzen, für ihr Umfeld schaffen, ist entscheidend“.

Jungunternehmer-Präsidentin Manuela Bertagnolli machte deutlich, dass ein starkes Europa eine starke Industrie braucht: „Wir haben in diesen Jahren gesehen, wie wichtig es ist, bei strategischen Produktionen möglichst unabhängig zu sein. Erst bei den Impfstoffen, dann bei den Rohstoffen und nun bei der Energie. Wir haben gesehen, wie wichtig Industrie im globalen Wettbewerb ist. Was wir auch gesehen haben – diese großen, diese systemrelevanten Krisen – können wir nur gemeinsam angehen. Daher ist gerade Europa bei Themen wie den explodierenden Energiepreisen, aber auch bei der Digitalisierung oder dem Klimawandel gefragt.“

Europaparlamentarier Herbert Dorfmann berichtete über die jüngsten Entscheidungen des Europäischen Rates in Sachen Energie und ging auf die Entwicklung der Inflation in der EU ein.

Der Unternehmerverband Südtirol zählt in den Bezirken Burggrafenamt und Vinschgau insgesamt 92 Unternehmen mit über 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.