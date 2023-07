Start frei für ein Gesundheits-Studium in Südtirol

Einschreibungen an der Claudiana beginnen am 3. Juli

Bozen – Krankenpflege, Sanitätsassistenz, Physiotherapie, Hebammen, Biomedizinische Labortechnik und Medizinische Röntgentechnik – Das sind die sechs Bachelor-Studiengänge, die im kommenden akademischen Jahr 2023/24 am universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana starten. Die Vorinskriptionen laufen vom 3. Juli bis zum 21. August – online unter www.claudiana.bz.it!

Fokus auf die Praxis

Die Claudiana gilt seit vielen Jahren als renommiertes zweisprachiges Zentrum für die Aus- und Weiterbildung im Gesundheitsbereich. Im Vordergrund steht eine sehr praxisnahe Lehre in modern ausgestatteten Laboren, Übungs- und Simulationsräumen. So erlernen die Studierenden in einem geschützten Ambiente alle nötigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie später bei den Berufspraktika noch weiter vertiefen können.

Mehrsprachigkeit und Internationalität

Eine große Stärke der Claudiana ist die zweisprachige Ausbildungsform: Der Unterricht wird jeweils zur Hälfte in den Sprachen Deutsch und Italienisch abgehalten- eine große Bereicherung, nicht nur für das spätere Berufsleben. Mehrsprachigkeit und Internationalität stehen generell im Fokus, unterstützt vom Projekt „Multicultural Atelièr“, welches Sprachcafès, Sprachkurse, sowie Treffen mit ExpertInnen zu interkulturellen Themen und Initiativen anbietet. Auch die Möglichkeit einer Auslandserfahrung wird geboten: Durch Erasmus oder einem Praktikum außerhalb der Landesgrenzen.

Internationales Uni-Diplom

Das Universitäre Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana hat mit mehreren italienischen Universitäten und deren Fakultäten für Medizin und Chirurgie Konventionen abgeschlossen. So ist die Università Verona zuständig für die Ausbildung der Krankenpflege, die Università Padua für die Sanitätsassistenten, die Università Ferrara für die Physiotherapie und die Università Cattolica del Sacro Cuore in Rom für alle anderen Bachelor-Studiengänge. Rund 700 Studierende verzeichnet die Claudiana insgesamt, etwa 150 Studierende schließen jedes Jahr ihr dreijähriges Bachelorstudium ab und erhalten ein international anerkanntes Diplom, welches Ihnen den direkten Einstieg in die Arbeitswelt ermöglicht.

Berufsaussichten

Unabhängig vom Fachbereich sind die Tätigkeitsfelder breit gefächert, die Möglichkeiten sind vielversprechend und die Nachfrage ist groß! Auch weiterführende Studien, wie ein Master oder ein Forschungsdoktorat sind möglich.

Am Puls der Zeit

„Unsere Studentinnen und Studenten bekommen eine ausgezeichnete Ausbildung, darauf legen wir großen Wert. Stets am Puls der Zeit entwickeln wir Bewährtes weiter und gehen mutig neue Wege. Wir wollen wissen, was wir tun können, um uns zu verbessern und packen das entsprechend an“, so der Präsident der Claudiana Prof. DDr. Klaus Eisendle, Direktor Dott. Guido Bocchio und der wissenschaftliche Leiter Prof. Dr Michael Mian.