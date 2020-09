Startschuss fÃ¼r Sanierungsarbeiten einer BrÃ¼cke in Lana

Lana – Das Land Südtirol bessert kontinuierlich sein Straßennetz aus. Heute wurden die Sanierungsarbeiten der Brücke entlang der südlichen Fahrbahn der MeBo (SS38) in der Gemeinde Lana an die Baufirma übergeben. Die Brücke mit einer Gesamtlänge von knapp 380 Metern steht auf der Prioritätenliste der Landes für dringende Eingriffe an Brücken auf Platz sechs. Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben belaufen sich auf rund 577.000 Euro.

Der für Mobilität zuständige Landesrat bedankte sich bei den ausführenden Kräften: “Dank einer guten Zusammenarbeit mit allen Bereichen der Landes kommen wir mit diesem Projekt im Sanierungsplan ein gutes Stück weiter. Das Finanzvolumen ist eine wichtige Investition in die Zukunft der Infrastruktur in unserem Land.”

Tiefbauabteilungsdirektor Valentino Pagani schildert den Ablauf der Arbeiten: “Die Brücke hat in den letzten Jahren sichtbare Schäden aufgewiesen. Um keine Gefährdung der Stabilität zu riskieren, starten wir frühzeitig mit den Maßnahmen.”

Im Rahmen der Baumaßnahme werden unter anderem 12 Dehnungsfugen erneuert. Außerdem wird die Brücke besser abgedichtet.

Die Sanierungsarbeiten werden 60 Tage andauern. In der Zeit bleibt die Südfahrbahn in dem von Arbeiten betroffenen Abschnitt gesperrt und der Verkehr wird auf die Nordfahrbahn umgeleitet.