Stiftung Südtiroler Sparkasse vergibt 100 soziale Ferialpraktika

Von: Ivd

Bozen – Einen Sommer mit Sinn erleben, neue soziale Kompetenzen erwerben und dabei einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten: Die Stiftung Südtiroler Sparkasse gibt 100 Jugendlichen die Möglichkeit, genau das zu tun. Gemeinsam mit dem Südtiroler Jugendring, dem Verband der Seniorenwohnheime Südtirols, KVW-Bildung und Wohnen im Alter wurde das Programm „Sommer einmal anders“ ins Leben gerufen.

Von Mitte Januar bis Ende Februar 2025 können sich junge Menschen zwischen 16 und 21 Jahren für ein Ferialpraktikum in Seniorenwohnheimen oder sozialen Organisationen in Südtirol anmelden. Das Ziel: Verantwortung übernehmen, soziale Kontakte knüpfen und sich für die Gemeinschaft engagieren.

Mehr als nur ein Praktikum

Das Angebot richtet sich an Jugendliche, die bereit sind, ihre Sommerzeit sinnvoll zu gestalten. Ob bei der Freizeitgestaltung, in der Tagesbegleitung oder in unterstützenden Aufgaben – die Teilnehmer werden eng mit den Organisationen zusammenarbeiten und dadurch nicht nur wichtige praktische Fähigkeiten erlernen, sondern auch ihre Sozialkompetenz stärken.

Dabei betont die Stiftung den Mehrwert für beide Seiten: Junge Menschen können wertvolle Erfahrungen sammeln und den Alltag von älteren oder hilfsbedürftigen Menschen bereichern. Die Stiftung beschreibt das Programm als „eine Win-win-Situation, die Jung und Alt verbindet.“

Bewerbungsstart im Januar

Das Projekt startet mit der Bewerbungsphase am 17. Januar 2025. Interessierte können sich bis zum 28. Februar 2025 auf der Website www.sommereinmalanders.it anmelden.

Die Praktika bieten nicht nur ein Taschengeld, sondern auch die Möglichkeit, über sich selbst hinauszuwachsen. „Ein Sommer, der anders ist, ist nicht nur eine Chance für unvergessliche Erlebnisse, sondern auch für die eigene persönliche Entwicklung“, heißt es von den Organisatoren.

Mit diesem Projekt setzt die Stiftung Südtiroler Sparkasse ein Zeichen für mehr soziale Verantwortung und schafft eine Plattform, die junge Menschen dazu inspiriert, aktiv einen Beitrag in ihrer Gemeinschaft zu leisten. Ein Sommer, der wirklich anders ist – diese Erfahrung könnte für die Teilnehmer weit über die Ferienzeit hinaus prägend sein.