Straßenbaustellen werden Bozen noch 15 Jahre prägen

Von: luk

Bozen – Die Straßenbaustellen in Bozen werden das Stadtbild voraussichtlich noch über viele Jahre prägen. Verkehrsstadtrat Stefano Fattor rechnet damit, dass Baustellen im Stadtgebiet auch in den kommenden 15 Jahren regelmäßig auftreten werden. Kürzlich gab der Bozner Gemeinderat grünes Licht für die vierte Erweiterung des Fernwärmenetzes, das bis 2027 weitere Stadtteile versorgen soll.

Diese Entscheidung stößt jedoch auf Kritik seitens der Opposition. Claudio Della Ratta von „La Civica per Bolzano“ hinterfragt den Zeitpunkt der Erweiterung angesichts der Vielzahl geplanter Projekte wie des Bibliothekszentrums, eines neuen Parkplatzes am Siegesplatz sowie der Baustellen in der Einsteinstraße und an der geplanten Tunnelstrecke unter dem Virgl. Doch laut Fattor würde ein Aufschub der Arbeiten für das Fernwärmenetz die Baustellensituation langfristig nicht entschärfen, sondern das Problem lediglich verzögern.

Die Erweiterung des Fernwärmenetzes betrifft laut der Zeitung Alto Adige zahlreiche Straßen im Stadtgebiet, darunter das Zentrum und mehrere Stadtteile wie Don Bosco, Haslach und die Industriezone im Süden Bozens. Die aktuelle Infrastruktur versorgt derzeit über 8.000 Haushalte und rund 300 weitere Gebäude. Da die erweiterte Netzkapazität jedoch bald zusätzliche 60 Megawatt an Wärme benötigt, wird neben der Abfallverbrennung voraussichtlich auch Erdgas als Energiequelle eingesetzt werden müssen, was Della Ratta als Grund für eine Überdenkpause anführt.

Fattor verteidigt die Ausweitung des Fernwärmeprojekts jedoch als umweltfreundliche Lösung und sieht selbst bei einem Gasanteil von bis zu 20 Prozent (aktuell zehn Prozent) eine positive Bilanz für die Umwelt.