Strategische Kooperation zwischen Universität und Stadt

Von: luk

Bozen – Wie kann die Universitätsgemeinschaft stärker in das Leben der Stadt Bozen eingebunden werden, sodass beide Seiten davon profitieren? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Workshops „Strategische Zusammenarbeit zwischen Universität und Stadt und rechtliche Rahmenbedingungen: Wohnungsnot, Studierendenwohnheime und Räume für Bürgerbeteiligung“, der am 17. Jänner am Campus Bozen Zentrum stattfindet. An der Veranstaltung nehmen Verwaltungsmitarbeitende der Stadt sowie Lehrende und Forschende aus anderen italienischen Universitäten teil. Das Ziel? Best Practices aus anderen Regionen zu analysieren, die auf den Südtiroler Kontext übertragen werden können, und neue Wege zu finden, um die unibz noch stärker in das städtische Gefüge zu integrieren.

Die Zusammenarbeit zwischen der Freien Universität Bozen und der Gemeinde Bozen ist in einem Fünfjahresvertrag geregelt, der kürzlich zum zweiten Mal verlängert wurde. Diese Vereinbarung stärkt eine bewährte Partnerschaft mit dem Ziel, das wissenschaftlich-technische Know-how der Universität mit den Entwicklungsanforderungen der Stadt zu verbinden. Ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung ist der Workshop „Strategische Zusammenarbeit zwischen Universität und Stadt und rechtliche Rahmenbedingungen: Wohnungsnot, Studierendenwohnheime und Räume für Bürgerbeteiligung“, der am 17. Jänner 2025 im Hörsaal C4.01 am Campus Bozen Zentrum stattfindet. Die Initiative ist Teil des Forschungsprojekts Unicity, das unter der Leitung von Prof.in Stefania Baroncelli darauf ausgerichtet ist, Synergien zwischen akademischen Institutionen und lokalen Verwaltungen zu stärken. Im Rahmen der Veranstaltung am 17. Jänner werden akademische Expert:innen, institutionelle Vertreter und lokale Entscheidungsträger zentrale Themen wie die Wohnungsnot, Mobilität, Bürgerbeteiligung und die Verwaltung gemeinsamer Ressourcen diskutieren.

Themen der Veranstaltung

Der Workshop beginnt um 9.00 Uhr mit Grußworten von Bürgermeister Renzo Caramaschi und Rektor Prof. Alex Weissensteiner. Die Einführung zu den verschiedenen Themen übernehmen Raffaella Florio (italienischer Gemeindeverband ANCI) sowie die Projektkoordinator:innen der unibz, Prof.in Stefania Baroncelli, Prof. Daniele Ietri und Prof. Roberto Farneti. Anschließend spricht Chiara Rabini, Stadträtin für Kultur, Umwelt Integration und Chancengleichheit der Stadt Bozen, über Kooperationsprojekte zwischen Stadt und Universität im Umweltbereich.

Im Laufe des Tages sind vier thematische Sitzungen geplant. Die erste, moderiert von Alessandra Valastro (Universität Perugia) und Daniela Salvucci (unibz), ist den rechtlichen Rahmenbedingungen für der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Universität gewidmet. Die zweite Sitzung, moderiert von Stefania Baroncelli (unibz) und Sabrina Michielli (Stadt Bozen) beleuchtet zentrale Themen wie die Wohnungsnot und Mobilitätsplanung. In der dritten Sitzung am Nachmittag wird die Verbindung zwischen Bürgerbeteiligung und Universität vertieft, während sich die abschließende Sitzung, moderiert von Roberto Farneti (unibz), auf die so genannte „Dritte Mission“ der Universität konzentriert. Die Veranstaltung endet um 17.30 Uhr mit einer offenen Diskussion der Teilnehmenden. Dieser Workshop bietet sowohl denjenigen, die in der Forschung tätig sind, als auch den städtischen Entscheidungsträger die Möglichkeit, die Herausforderungen und Chancen der strategischen Zusammenarbeit zwischen der Universität und der Stadt Bozen sowie deren Besonderheiten zu vertiefen“, erklärt Prof.in Stefania Baroncelli. „Der Schwerpunkt liegt vor allem auf rechtlichen Aspekten – die Beziehung zwischen Stadt und Universität ist aus juristischer Sicht ein Novum. Darüber hinaus sind aber auch zahlreiche Beiträge aus verschiedenen Disziplinen geplant, von der Architektur über die Soziologie und Anthropologie bis hin zur Politikwissenschaft.“

Der Workshop unibz-Gemeinde Bozen ist zugleich eine Vorbereitung auf die europäische Konferenz des Netzwerks EUnivercities, dem sowohl die Gemeinde Bozen als auch die Freie Universität Bozen angehören. Diese wird am 14. und 15. April 2025 in Bozen stattfinden.