Streik bei der SASA widerrufen

Bozen/Leifers/Meran – Die SASA AG informiert, dass der vierstündige Streik am Freitag, den 14. Jänner widerrufen wurde.

Daher kann der Dienst gewährleistet werden.

Das Personennahverkehrsunternehmen mit Sitz in Bozen betreibt Buslinien in den Städten Bozen, Leifers und Meran sowie in deren Umgebung.