Streik der Lufthansa-Crew hat begonnen
Arbeitsniederlegungen der Piloten und Flugbegleiter bis Mitternacht

Streik der Lufthansa-Crew hat begonnen

Donnerstag, 12. Februar 2026 | 05:14 Uhr
Arbeitsniederlegungen der Piloten und Flugbegleiter bis Mitternacht
APA/APA/dpa/Sebastian Pieknik
Von: APA/dpa

Piloten und Flugbegleiter der AUA-Mutter Lufthansa sind in der Nacht auf Donnerstag in den angekündigten Streik getreten. Eine Sprecherin der Gewerkschaft Ufo bestätigte, dass der Warnstreik für das Kabinenpersonal bei Lufthansa und Lufthansa CityLine um 00:01 Uhr begonnen habe. Die Arbeitsniederlegungen sind für den ganzen Tag bis Mitternacht Uhr geplant, so dass hunderte Jets der größten deutschen Airline am Boden bleiben müssen.

Eine genaue Zahl der gestrichenen Verbindungen nannte das Unternehmen zunächst nicht, allerdings wurden “umfangreiche Flugstreichungen” angekündigt. Auf den Abflugplänen größerer Flughäfen wie Frankfurt und Berlin finden sich nur ganz vereinzelte Lufthansa-Verbindungen, die aufrechterhalten werden sollen. Fluggäste sollten vor allem auf digitalen Wegen informiert werden und möglichst nicht auf eigene Faust zum Flughafen kommen.

Die rund 4.800 Piloten streiken bei Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo für höhere Betriebsrenten. Die Flugbegleiter wollen mit einem Warnstreik Tarifverhandlungen zu mehreren Themen erzwingen. Hier hat die Gewerkschaft Ufo auch das Personal der von der Schließung bedrohten Regionaltochter Lufthansa Cityline zum Ausstand aufgerufen. Der Vorstand hat die Forderungen zurückgewiesen. Andere Konzerngesellschaften sollen nicht bestreikt werden.

