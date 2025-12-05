Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Studienförderpreis des Raiffeisenverbandes Südtirol an Thomas Zanon
Nutztierhaltung im alpinen Raum

Studienförderpreis des Raiffeisenverbandes Südtirol an Thomas Zanon

Freitag, 05. Dezember 2025 | 15:52 Uhr
Hofer_Reinalter_Walcher_Zanon_Mosca_Zampieri_Pedron
Raiffeisenverband Südtirol
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – „Welche verfügbaren Innovationen können zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der Produktionssysteme beitragen?“ Im Raiffeisenverband Südtirol, der zu seinen 360 Mitgliedern die großen Genossenschaften der Berglandwirtschaft zählt, richtete der Verband gemeinsam mit der Accademia dei Georgofili heute eine Tagung zur Nutztierhaltung im alpinen Raum aus. Akkreditiert war sie von der Berufskammer der Agronomen und Forstwirte Bozen. Der mit 2.500 Euro dotierte Studienförderpreis des Raiffeisenverbandes ging an den Forscher der Freien Universität Bozen, Thomas Zanon.

Die Accademia dei Georgofili wurde 1753 mit dem dezidierten Ziel in Florenz gegründet, die Produktivität auf den umliegenden Agrarflächen zu verbessern. „Auch heute noch liegt unser Fokus auf dem Beitrag zum Fortschritt der Wissenschaften und ihrer Anwendung in der Landwirtschaft, der Förderung der ländlichen Entwicklung und der Sicherung der Lebensmittelsicherheit“, unterstrich der Präsident der Sektion-Nord-Ost der Accademia dei Georgofili, prof. Giuliano Mosca in seiner Begrüßung.

Organisiert hatten die Tagung am Sitz des Raiffeisenverbandes die Accademia dei Georgofili und die Berufskammer der Agronomen und Forstwirte Bozen mit dem Ziel, den Mitgliedern eine Weiterbildung im Themenfeld der Nachhaltigkeit der Produktionssysteme zu bieten. Die wissenschaftlichen Beiträge des Vormittags drehten sich entsprechend um Themen wie den Erhalt und die genetische Verbesserung der alpinen nutztiereigenen Biodiversität, die Herausforderungen und Innovationen im Bergfutterbau oder die sensorische Qualität und Aufwertung von Lebensmitteln.

Prof. Giulio Cozzi von der Universität Padua umriss in seinem Vortrag zu „Entwicklung und Perspektiven des nutztierhaltenden Systems des östlichen Alpenbogens“, wie sehr technische und an das Gelände angepasste Innovation von Maschinen, ein Gleichgewicht in der Bewirtschaftung der alpinen Flächen, eine Nutztiergerechte Tierhaltung und vor allem eine für den Landwirt erfüllende Arbeit Hand in Hand gehen müssen, um die Zukunft der Berglandwirtschaft zu sichern.  Diskutiert wurde auch mit dem ehemaligen Präsidenten der AISSA (Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie), Prof. Massimo Tagliavini, zum Thema seiner Publikation über die „Nachhaltige Intensivierung – ein Ansatz für die Entwicklung der italienischen Landwirtschaft“.

Der Raiffeisenverband Südtirol stiftete einen Studienförderpreis, der an Thomas Zanon, Forscher an der Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften der Freien Universität Bozen, ging. Er erhielt den mit 2.500 Euro dotierten Preis für seine Studie zu „Auswirkungen von Beweidung, Rasse und Fütterung auf die Qualität und das Mikrobiota der Milch in alpinen Systemen.“

„Wir legen großen Wert darauf, die langfristige Entwicklung unserer Genossenschaften in der Landwirtschaft vorausschauend zu begleiten und schon jetzt die Grundlagen für eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, weswegen wir diesen Studienförderpreis ausgelobt haben“, so der Generaldirektor des Raiffeisenverbandes Südtirol, Robert Zampieri.

Ein Plädoyer für das entbehrungsreiche Leben der Bergbauern und ihr Wirken für Südtirol hielt Landesrat Luis Walcher, flankiert vom Bergbauern Alberich Hofer, der resümierte, dass nicht mehr viele Generationen drei Arbeitsleben aufwenden an Stunden, um ein einziges Leben auf einem Bergbauernhof zu leben.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Kommentare
38
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
Kommentare
38
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
37
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Kommentare
34
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
Kommentare
31
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
Anzeigen
Bei Conad ist Weihnachten noch “köstlicher“
Bei Conad ist Weihnachten noch “köstlicher“
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür.
Geschenktipp zu Weihnachten
Geschenktipp zu Weihnachten
Die Cineplexx Gift Card – Schenke Freude, schenke Kino
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 