Südtirol im Kampf gegen Mikroplastik und Klimawandel

Von: Ivd

Brixen – Unsere „Plastikwelt“ trägt zum Klimawandel bei – von der Herstellung bis zum Zerfall in Mikro- und Nanoplastik. Das Südtiroler Forschungsprojekt ClimOO will jetzt untersuchen, wie mögliche Ursachen und Wirkungen in diesen komplexen Umweltinteraktionen näher bestimmt werden können und wie die Südtiroler Landwirtschaft auf lokaler Ebene die schädlichen Auswirkungen der Verwendung von Kunststoffen bei der Produktion von Obst und anderen Erzeugnissen verringern kann.

Unter der Leitung des Wissenschaftsphilosophen Prof. Ludger Jansen von der Philosophisch-Theologischen Hochschule (PTH) Brixen sind Forscher von vier renommierten Südtiroler Forschungseinrichtungen am ClimOO-Projekt beteiligt. Neben der PTH Brixen sind dies EcoResearch Bozen, Fraunhofer Italia und das Versuchszentrum Laimburg.

Der Projektname „ClimOO“ steht für „Climate, Plastics and Sustainability: Ontology and Operationalisation“. Er fasst die verschiedenen Perspektiven des Projekts zusammen: Erstens analysiert es, wie Klima- und Umweltauswirkungen in bestehenden Standards und Verfahren definiert werden. Zweitens überprüft es bestehende Operationalisierungen für den Klimawandel und die (Mikro-)Plastikverschmutzung in der Landwirtschaft und deren Vergleichbarkeit. Drittens versucht es, den Beitrag der Südtiroler Landwirtschaft sowie die Möglichkeiten und Chancen, die sich durch den Einsatz von Alternativen zu herkömmlichem Plastik ergeben könnten, durch eine Umfrage in der Apfelproduktion und die Analyse von Bodenproben abzuschätzen. Schließlich soll auf Basis dieser Ergebnisse ein Referenzrahmen entwickelt werden, um die mit den verschiedenen Methoden erhobenen Daten zu integrieren.

Finanziert wird das Projekt für zwei Jahre von der Autonomen Provinz Bozen–Südtirol im Rahmen der Forschungsausschreibung 2024 zum Klimaplan Südtirol 2040.