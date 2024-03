SÃ¼dtirol kehrt bei Autos der Wasserstofftechnologie den RÃ¼cken

Bozen – Die Autoindustrie hat in der privaten Mobilität eine klare Präferenz für „Full Electro“ statt Wasserstoff bekundet – und Südtirol zieht mit. Investitionen der Landesverwaltung werden nicht mehr in Wasserstoff betriebene Fahrzeuge getätigt, so Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Dieser Schritt folgt den weltweiten Entwicklungen in der Automobilindustrie.

Vor vier Jahren hatte Südtirol laut einem Bericht der Rai zehn Wasserstoff-/Elektroautos angeschafft, um ein umweltbewusstes Signal zu setzen. Diese Fahrzeuge vom Typ Hyundai Nexo, finanziert mit EU-Geldern und durch die Inhouse-Landesgesellschaft SASA erworben, bilden nun jedoch den Abschluss dieser Initiative. Mobilitätslandesrat Alfreider betont, dass die Zukunft der privaten Mobilität eher auf Elektrofahrzeuge setzt, und das Land werde entsprechend seine Investitionen ausrichten.

Dennoch bleibt Wasserstoff im öffentlichen Nah- und Schwerverkehr eine Option für Südtirol. Das Land plant fünf Wasserstofftankstellen entlang der Brennerautobahn, finanziert aus dem EU-Wiederaufbaufonds. Insgesamt sollen zwei Milliarden Euro in Wasserstofftechnologie fließen.