Bozen – Kilometer sammeln und Preise gewinnen, darum geht’s bei der Aktion “Südtirol radelt” bis 31. März. Wer zur Arbeit radelt, kann mitmachen. Am Magnago-Platz in Bozen gab es heute eine Radwerkstatt.

­Die Aktion “Radle auch Du zur Arbeit!” läuft noch bis zum 31. März. Dabei werden jene Radlerinnen und Radler besonders belohnt, die den täglichen Weg zur Arbeit ganz oder teilweise mit dem Fahrrad zurücklegen. Anmelden kann man sich ganz einfach über die Internetseite www.suedtirolradelt.bz.it. Unter allen Teilnehmern, die während des Aktionszeitraums bis zum 31. März mindestens zweimal wöchentlich zur Arbeit radeln, werden Preise verlost, darunter Fahrradzubehör, Fahrradschlösser und Gutscheine für Fahrradreparaturen.

Mobile Radwerkstatt

Bei der Ausgabe von „Südtirol radelt. Radle auch Du!“ 2022 hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Südtirol die Nase vorn. Sie sind 2022 insgesamt 228.153,6 Kilometer geradelt. Zur Belohnung machte heute (14. März) eine mobile Radwerkstatt am Silvius-Magnago-Platz in Bozen halt, um kleinere Reparaturen an den Fahrrädern der Landesangestellten und anderer vorbeifahrender Radlerinnen und Radler durchzuführen. “Unsere Mitarbeiter arbeiten aktiv an unserem Ziel mit, den Individualverkehr vom Auto auf nachhaltige Verkehrsmittel zu verlagern. Gerade im Alltag ist das Fahrrad ideal, um kurze Strecken zurückzulegen. Nicht zuletzt freut es die eigene Gesundheit und Geldtasche sowie die Umwelt, wenn der Pkw zu Hause stehen bleibt“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, der sich auch ein Bild von den Arbeiten in der Radwerkstatt gemacht hat.

Südtirol radelt das ganze Jahr lang

“Südtirol radelt. Radle auch Du zur Arbeit!” ist eine von vier Sonderaktionen, die über das ganze Jahr verteilt im Rahmen von “Südtirol radelt. Radle auch Du!” ausgetragen werden. Mitradeln können alle – egal, ob jung oder alt. So ist im Jahr 2022 Josef Strobl aus Toblach, mit 89 Jahren der älteste Südtirol-radelt-Teilnehmer, insgesamt 15.811 Kilometer geradelt.

Als weitere Aktionen folgen: “Teste auch Du ein E-Bike!” (15. April bis 03. Juni), “Sommerradle auch Du!” (3. Juli bis 3. September) und “Winterradle auch Du!” (6. November bis 31. Dezember). Geradelte Kilometer können das ganze Jahr über auf der Webseite www.suedtirolradelt.bz.it oder der App eingetragen werden und zählen automatisch auch für alle Aktionen.

“Südtirol radelt” wird von Green Mobility in der landeseigenen sta – Südtiroler Transportstrukturen AG organisiert.