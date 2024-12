“Südtirol setzt klares Zeichen für Klimaschutz”

Von: mk

Bozen – Die Landesregierung hat mit ihrem jüngsten Beschluss einen bedeutenden Impuls für die nachhaltige Entwicklung in Südtirol gesetzt. Der Wirtschaftsverband für Handwerk und Dienstleister (lvh) bezeichnet die überarbeiteten Förderrichtlinien für 2025 als entscheidende Maßnahme zur Förderung erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz.

„Mit den neuen Richtlinien wird ein klarer Kurs für den Ausbau umweltfreundlicher Technologien vorgegeben. Sie schaffen nicht nur wichtige Impulse für den Ausbau erneuerbarer Energien, sondern unterstützen auch den Weg in eine energieeffiziente Zukunft,“ erklärt der Präsident des lvh, Martin Haller.

Der Verband begrüßt insbesondere die Schwerpunkte der Förderung: Unterstützung von Photovoltaikanlagen, Anpassungen für kleinere Gebäude, Modernisierung von Heizungsanlagen und Wärmepumpen sowie die energetische Sanierung von Mehrfamilienhäusern. Diese Maßnahmen unterstreichen die Bedeutung der Handwerksbetriebe als zentrale Akteure der Energiewende.

„Unsere Unternehmen im Handwerk sind bestens gerüstet, um diese Transformation mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung aktiv zu gestalten. Kontinuierliche Schulungen und Weiterbildungen stellen sicher, dass sie stets auf dem neuesten Stand der Technik agieren können,“ so Haller weiter. Das Handwerk spielt eine Schlüsselrolle, um Südtirols Klimaziele zu erreichen. Die Entwicklung hin zu nachhaltigen Lösungen hat auch Auswirkungen auf Berufsbilder und erfordert eine stetige Anpassung an innovative Technologien. Der lvh sieht sich als treibende Kraft in diesem Wandel und unterstützt die Betriebe in ihrer Weiterentwicklung.

Ein besonderer Dank gilt dem Klimaschutzlandesrat, der mit Weitsicht und Engagement die neuen Förderrichtlinien vorangetrieben hat. „Wir werden unsere Investitionen in die Qualifizierung der Handwerksbetriebe fortsetzen und weiterhin eine aktive Rolle dabei einnehmen, die Energiewende gemeinsam mit Politik und Bevölkerung voranzutreiben“, betont abschließend lvh-Direktor Walter Pöhl.