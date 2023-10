Südtiroler Architekturbüro als beste Architekten Italiens 2023 ausgezeichnet

Pedevilla Architekten mit dem Projekt Seniorenwohnheim in St. Leonhard in Passeier

Rom/Bozen – Großer Erfolg für Architekten aus Südtirol und dem Trentino: Vor wenigen Tagen wurde der renommierte nationale Preis „Italienischer Architekt 2023“ an die Brüder Armin und Alexander Pedevilla von Pedevilla Architects aus Bruneck verliehen, mit dem Projekt des Seniorenwohnheims „St. Barbara“ in St. Leonhard in Passeier. Es ist schon das zweite Mal, dass Südtiroler Architekten an der Spitze Italien stehen, denn bereits 2016 war der Vinschger Architekt Werner Tscholl mit diesem Titel ausgezeichnet worden.

Im Rahmen des „Festes der Architekten“ am vergangenen Freitag in Rom wurde auch das „Junge Talent der italienischen Architektur“ ausgezeichnet: Ausgezeichnet worden ist das junge Architekturbüro Campomarzio + Michele Moresco aus dem Trentino mit dem Projekt des Sportzentrums St. Martin in Passeier. Ein Erfolg auch für das Passeiertal, in dem beide Bauten im Auftrag von den Gemeinden realisiert worden sind.

Die Jury würdigte Pedevilla Architects insbesondere für ihre besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt in Bezug auf Umwelt- und Wirtschaftsnachhaltigkeit sowie soziale Verantwortung. Diese Aspekte haben die Architekten exemplarisch im Projekt des Seniorenwohnheims St. Barbara in der Gemeinde St. Leonhard in Passeier umgesetzt. Die Verwendung unterschiedlicher, raffinierter und zeitgenössischer Formen und Materialien, die dennoch stark mit der Region verbunden sind, sowie die Fähigkeit zur Verwendung lokaler Bauweisen und deren Weiterentwicklung in die Gegenwart wurden als besondere Merkmale des beruflichen Werdegangs der Architekten Pedevilla angesehen.

Der Preis, der heuer zum 11. Mal verliehen worden ist, ist eine unbestrittene nationale Referenz und eine öffentlichkeitswirksame Initiative, die zur Verbreitung qualitativ hochwertiger Architektur beiträgt. Arch diesmal werden alle ausgewählten Projekte im YEARBOOK veröffentlicht, der größten Sammlung italienischer Architektur, die die Komplexität eines jeden einzelnen Architekturprojekts illustriert und die hohe Kompetenz bestätigt. In den vergangenen Ausgaben wurden immer wieder zahlreiche Südtiroler Architektinnen und Architekten mit Anerkennungen ausgezeichnet. Dies unterstreicht die herausragende Qualität der architektonischen Leistungen in Südtirol und verdeutlicht, dass die Südtiroler Architektur, sich auf nationaler und auf internationaler Ebene behaupten kann, ohne sich vor Vergleichen scheuen zu müssen.

„Die zahlreichen Auszeichnungen für Projekte in Südtirol sind Beweis für die hochwertige Arbeit der Architektinnen und Architekten und stellen einen Mehrwert für die Gesellschaft dar“, betont Wolfgang Thaler, Präsident der Südtiroler Architektenkammer. „Es bleibt zu hoffen, dass die neue Südtiroler Landesregierung dies anerkennt und künftig wieder vermehrt Planungswettbewerbe ausschreibt“