Südtiroler Bauernhöfe: Zwischen Begehrlichkeiten und Bedenken

Von: luk

Bozen – In Südtirol wechseln immer mehr Bauernhöfe den Besitzer – doch nicht an einheimische Landwirte, sondern an zahlungskräftige Unternehmer, oft aus dem Ausland.

Das eigentlich schützende Höfegesetz wurde bereits mehrfach angepasst. Ein überarbeiteter Gesetzesentwurf soll bald in der Landesregierung diskutiert werden.

Der Druck bleibt aber vorerst groß: Ein Blick ins Internet verrät, geschlossene Höfe stehen weiterhin zum Verkauf. Besonders aus Deutschland ist das Interesse ungebrochen – mit einem Nachfragehoch vor zwei Jahren. Hinter einem Verkauf steht auch oftmals eine tragische Geschichte.

ORF Südtirol Heute hat sich ein Bild der Lage gemacht und ist der Frage nachgegangen, was ein Verkauf an einen “Nicht-Bauer” bedeutet: