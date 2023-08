Südtiroler Firma Dr. Schär erwirbt glutenfreies Geschäft von Hero

Der Südtiroler Lebensmittelproduzent Dr. Schär GmbH, Spezialist in der Produktion glutenfreier Backwaren, expandiert in Richtung Nordeuropa. Das Familienunternehmen werde das glutenfreie Geschäft von Hero in den nordischen Ländern übernehmen, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Bei Hero handelt es sich um ein internationales Lebensmittelunternehmen aus der Schweiz. Die Transaktion sollte mit Jahresende abgeschlossen sein.

Dr. Schär kündigte an, den Produktionsstandort im finnischen Korsnäs, die dortigen Mitarbeiter und damit das gesamte glutenfreie Produktportfolio zu übernehmen. Darunter befand sich auch das typisch schwedische Knäckebrot, ein Kultprodukt der nordischen Länder. Mit dieser Übernahme etabliere sich Dr. Schär auch in Norwegen, Dänemark, Finnland und Schweden als führender Anbieter von glutenfreien Produkten, hieß es. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

“Die Expansion von Dr. Schär in die nordischen Länder wird es uns ermöglichen, unsere Mission – das Leben aller Konsumenten mit besonderen Ernährungsbedürfnissen zu verbessern – zu stärken. Wir freuen uns darauf, unsere Marktführerschaft in Europa weiter auszubauen”, sagte Schär-CEO Hannes Berger. Die Veräußerung des glutenfreien Geschäfts sei Teil der langfristigen Strategie Heros, sich auf die Kernkategorien Baby- und Kleinkindnahrung sowie Snacks, gesunde Snacks und natürliche Brotaufstriche zu konzentrieren.

Dr. Schär dürfte heuer die Umsatzmarke von 500 Mio. Euro überschreiten und wolle das Geschäft durch die Expansion in neue Regionen und in neue Ernährungskategorien weiter beschleunigen. Das Kleber-Protein Gluten ist in vielen Getreidesorten enthalten. Wer es nicht verträgt, ist auf glutenfreie Lebensmittel angewiesen. Rohstoffe sind unter anderem Mais, Hirse, Reis, Kartoffeln und Soja.