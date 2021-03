„Südtiroler in der Welt“ wählt Vorstand

Bozen – Am Samstag, 20. März, findet die Vollversammlung der „Südtiroler in der Welt“ online statt. Die Mitglieder der Arbeitsstelle und die Vorstände der Vereine im Ausland (Deutschland, Österreich und Schweiz) werden über Teams an der Vollversammlung teilnehmen.

Da heuer auch die Neuwahl des Vorstands ansteht, findet auch die Wahl online statt. Seit Montag, 15. und bis Freitag, 19. März können die Stimmberechtigten die Vorstandsmitglieder und die Mitglieder fürs Schiedsgericht wählen.

Am Samstag bei der Vollversammlung werden die Wahlergebnisse bekannt gegeben. Gleich nach der Vollversammlung werden sich die gewählten Vorstandsmitglieder zur konstituierenden Sitzung treffen und aus ihren Reihen den Vorsitzenden wählen.