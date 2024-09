Südtiroler Kinderdorf-Kinder zu Gast in der Therme Meran

Von: mk

Meran – Auch in diesem Jahr hat die Therme Meran die Kinder des Südtiroler Kinderdorfs zu einem sorglosen Sommertag eingeladen. Am Montag, dem 2. September, war es bei strahlendem Sonnenschein wieder so weit: 43 Kinder und Jugendliche verbrachten gemeinsam mit 18 Betreuerinnen und Betreuern einen erlebnisreichen Tag in der Therme Meran und im weitläufigen Thermenpark.

Diese besondere Aktion fand nun bereits zum achtzehnten Mal statt. Mit der Einladung möchte die Therme Meran den Kindern des Südtiroler Kinderdorfs einen fröhlichen und unvergesslichen Tag bescheren.

Die Gruppe, bestehend aus 43 Kindern und Jugendlichen sowie ihren 18 Betreuerinnen und Betreuern, hatte viel Freude daran, die zahlreichen Outdoor-Pools im Thermenpark zu erkunden. Das gemeinsame Mittagessen fand unter freiem Himmel im Thermenpark statt, und am Nachmittag gab es eine süße Überraschung in Form von Eis, die das Planschen und Spielen kurzzeitig unterbrach.

Präsident Stefan Thurin zeigte sich sehr erfreut: „Es war ein großartiger Tag für die Therme Meran. Die vielen lachenden Kinderaugen zu sehen, war ein echtes Highlight. Mein besonderer Dank gilt dem Südtiroler Kinderdorf und allen Beteiligten für ihre Unterstützung und ihr Engagement für die vielen Kinder, Jugendlichen und Familien. Wir freuen uns darauf, diese Tradition auch im nächsten Jahr fortzusetzen.“