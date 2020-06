Südtiroler Kinderdorf: Kreative Masken

Bozen – „Das ist wirklich eine tolle Aktion und motiviert sicherlich unsere betreuten Mädchen und Buben die

Masken zu tragen!“, bedankt sich Heinz Senoner, Direktor des Südtiroler Kinderdorfes bei Christoph Gamper, CEO der Durst Group.

Die Durst Group trat an das Kinderdorf mit der Idee heran, dass die Kinder und Jugendlichen Masken entwerfen sollten, die dann von ihnen produziert werden. Heute brachte Christoph Gamper die Masken ins Kinderdorf, wo sie von den Kindern und Jugendlichen mit dem Kommentar „Wow! Cool!“ entgegen genommen und sofort aufgesetzt wurden. „So eine Aktion unterstützt uns in unserer Arbeit in dieser außergewöhnlichen Zeit und zeigt uns die Wertschätzung von Südtiroler Unternehmen“, so Heinz Senoner.

Südtiroler Kinderdorf – FACTS

Das Südtiroler Kinderdorf Genossenschaft Onlus wurde 1955 gegründet. Das Kinderdorf betreut im Jahr an die 400 Kinder, Jugendliche und deren Eltern in schwierigen Lebenssituationen.

Die Betreuung erfolgt:

– stationär in den drei familiären Wohngruppen (Kinder von 1-12 Jahren) und in vier sozialpädagogischen Jugendwohngemeinschaften (Jugendliche von 12-21 Jahren) . Im Haus Rainegg gibt es fünf Plätze für alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern, die dort betreut werden;

– ambulant in der Mobilen Familienarbeit (aufsuchende Familienarbeit, Besuchsbegleitung, Besuchstreff),

– therapeutisch im Therapie Center.