Südtiroler Projekte holen vier Preise 

Bozen – Nach den drei Auszeichnungen beim „German Design Award 2021“ hat studiooberhauser in Zusammenarbeit mit Südtiroler Betrieben weitere vier Auszeichnungen abgeräumt. Diesmal im Rahmen des „BigSEE Design Awards 2021“.

Vor kurzem erst wurden drei Projekte vom Südtiroler Designer Martin Oberhauser, die er gemeinsam mit anderen Betrieben umgesetzt hat, beim „German Design Award 2021“ ausgezeichnet. Jetzt glänzt der Designer und Eigentümer von studiooberhauser mit seinen Projekten erneut: Vier davon wurden mit dem „BigSEE Design Award 2021“ ausgezeichnet. Der Award vereint 19 Länder der SEE Region (South East Europe – Südosteuropa) und prämiert die kreativsten, einzigartigen und visionärsten Projekte in einer Vielzahl an Kategorien.

Der „BigSEE Design Award“ wird von BIG ausgestellt und ist eine Institution und zugleich ein wichtiges Zentrum für die Kreativwirtschaft in Südosteuropa. „Es ist eine große Ehre, dass ich wieder mit tollen Südtiroler Betrieben zusammenarbeiten durfte. Gemeinsam haben wir es geschafft, mit kreativen Ideen und außergewöhnlichen Umsetzungen die internationale Jury zu überzeugen“, betont Martin Oberhauser.

Eines der vier ausgezeichneten Projekte ist „KAPL – Südtiroler Holzhut-Manufaktur“ vom Holzschnitzer Christian Plancker. Es ist die wohl weltweit einzige Schirmmütze aus Holz. Sie ist federleicht und biegsam – einfach außergewöhnlich. Zudem wird sie aus Südtiroler Holz hergestellt. „KAPL“ ist nicht nur ein Style, sondern gleichzeitig auch ein aussagekräftiges Statement. Es wurde zum Gewinner der Kategorie „Wood Design – Wooden products” gekrönt.

Ein weiteres Projekt ist das „Sousa-Phone“ der Firma StHar – Stone & Harmony. Zusammen mit Thomas Mayr hat Oberhauser einen analogen Beton Soundverstärker für Smartphones kreiert. In Zusammenarbeit mit führenden Tontechnikern und durch die zurzeit höchstauflösendste 3D-Druckqualität in Beton, die von der Firma Progess Group entwickelt wurde, schuf Oberhauser mit den Mitwirkenden eine sinnliche und funktionale Musikskulptur mit erstaunlichen Soundeigenschaften. Das „Sousa-Phone“ wurde bereits beim „German Design Award 2021“ ausgezeichnet. Jetzt hat es beim „BigSEE Design Award“ eine weitere Auszeichnung in der Kategorie „Product Design – Home” erhalten.

Des Weiteren wurde die „Baumsauna“ des Almhotels Lenz in Olang ausgezeichnet. Eine Baumsauna ist ideal, um sich mit der Natur zu verbinden und die inneren Batterien wieder aufzuladen. Die Struktur ist auf einem Baum gebaut. Sie ist eine Besonderheit, die eine Vogelperspektive über die schöne umliegende Natur eröffnet. Das Projekt wurde beim „BigSEE Design Award“ in der Kategorie „Wood Design – City and community” ausgezeichnet.

Auch das Projekt „DGTL Circus – Co-Working-Space in Bozen“ erhielt eine Auszeichnung. Der zentrale Treffpunkt beinhaltet einen teilbaren und verschiebbaren Barbereich zum Feiern, Quatschen und Austauschen. Rundherum gibt es flexibel nutzbare Manegen für Workshops, Präsentationen, Meetings, Co-Working und Events. Dieses Projekt glänzte in der Kategorie „Interior Design – Workplace”. Alle vier Projekte wurden zudem für den „BigSEE Grand Prix Award“ nominiert.