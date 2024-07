Südtiroler Rind, Biogemüse und ein Erlebnisort

Von: luk

Ratsching – Ulli und Karl Mair vom Pretzhof in Pfitsch, Manni und Stefan Volgger vom Gassenhof in Ratschings sowie Claudia und Thomas Zössmayr vom Biohof Waldförster, ebenso in Ratschings – das waren die Protagonisten des Events „Zu Gast bei Pionieren“, das IDM Südtirol diese Woche im Wipptal organisiert hat. Das Event gehört zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die IDM letztes Jahr in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Bauernbund (SBB), dem Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV), dem Südtiroler Köcheverband (SKV) und Unternehmer/-innen aus Tourismus und Landwirtschaft gestartet hat. Im Mittelpunkt stehen dabei jeweils Vordenker/-innen aus Tourismus und Agrar, die in ihren Betrieben Trends setzen und neue Wege beschreiten.

Wie können Tourismus und Landwirtschaft einander näherkommen und mehr voneinander profitieren? Das ist das große Thema der Eventreihe „Zu Gast bei Pionieren“. Dabei setzt IDM einmal mehr auf die Wirkung erfolgreicher Beispiele. Sie lässt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer inspirierende Betriebe hautnah erleben und mutige, innovative Unternehmerinnen und Unternehmer persönlich kennenlernen. Gleichzeitig gibt es bei jedem Treffen viel Möglichkeit, sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und Netzwerke zu bilden – Kostproben und Diskussionen inklusive.

„Eine enge Zusammenarbeit zwischen Agrarwirtschaft und Tourismus war früher gang und gäbe“, sagt Wolfgang Töchterle, Marketingdirektor von IDM. „Das Gasthaus oder der Gastwirt im Dorf bekam seine Rohstoffe direkt von den Bauern vor Ort oder verarbeitete die Erzeugnisse des eigenen Hofes – ein nachhaltiger lokaler Kreislauf also. Diese Selbstverständlichkeit ist heute leider verloren gegangen. Mit unserer Veranstaltungsreihe wollen wir die Zusammenarbeit zwischen den Branchen wieder beleben und auf eine neue Basis stellen, aus der sich nachhaltige und innovative Projekte ergeben, die für beide Branchen zukunftsweisend sind und bei denen beide profitieren können.“

Der Tag im Wipptal startete mit einem Besuch bei Ulli und Karl Mair am Pretzhof in Pfitsch, die den Teilnehmer/-innen des Events vorführten, welches Potenzial Südtiroler Rind und Gemüse aus Südtirol in der Landwirtschaft und Gastronomie haben. Der Bergbauernhof in Wiesen in Pfitsch ist nicht nur Restaurant, Vinothek, Shop & Bistro und Käserei, sondern verfügt auch über eine eigene Metzgerei. Das macht es möglich, dass von der Geburt bis zur letzten Station für das Wohl der Rinder nichts dem Zufall überlassen wird. Bei der Aufzucht und der Haltung ihrer Nutztiere legen die Wirtsleute größten Wert auf natürliche Haltung und Fütterung. Dass die Grundprodukte, die dem Gast am Teller serviert werden, zu einem überwiegenden Teil am Hof selbst gedeihen und wachsen, garantiert Qualität und Regionalität. Und zeigt anderen Bergbauern einen Weg auf, wie die Berglandwirtschaft langfristig überleben kann.

Gemüse ist hingegen das Business von Claudia und Thomas Zössmayr vom Biohof Waldförster in Ratschings, die einen hauptgewerblichen Bio-Gemüseanbau im nördlichsten Teil Südtirols betreiben. Auf ihrem Hof auf über 1.000 Metern Höhe bauen sie Salat, Kraut, Artischocken, Tomaten, Gurken, Auberginen, Karotten, Fenchel und vieles mehr an – als begeisterte Biobauern in enger Symbiose mit der Natur. Deshalb sind sie mit ihren verschiedenen Gemüsesorten ein wichtiger Partner für Restaurants und Hotels geworden, für die Regionalität und Bio eine große Rolle spielen.

Letzte Etappe des Eventtags im Wipptal war ein Besuch bei Manni und Stefan Volgger im Erlebnisort Gassenhof in Ratschings, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von „Zu Gast bei Pionieren“ zeigten, womit sich ein Hotelbetrieb heutzutage von der Konkurrenz abheben kann: indem man sich regelmäßig aus der Komfortzone bewegt und Visionen wahr werden lässt. Die beiden Hoteliers verwirklichen laufend neue Ideen. Im Genusshaus beherbergen sie mittlerweile eine Bierbrauerei, eine Brennerei für Gin und Whisky, eine Kaffeerösterei und eine Käserei. Das zukunftsorientierte Gastronomiekonzept macht sie zu einem der innovativsten Mitglieder der Vitalpina-Gruppe.

Die Eventreihe „Zu Gast bei Pionieren“ geht mit dem Event im Wipptal in die Sommerpause, weitere Termine gibt es im Herbst. Interessierte können sich unter www.tourismut.com informieren und anmelden sowie die wichtigsten Erkenntnisse der letzten Treffen auf der Webseite nachlesen. Zu entdecken gibt es auch Infos zu weiteren spannenden Pionieren und Themen.