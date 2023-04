“Südtiroler tatkräftig unterstützt und starke Ergebnisse geliefert”

Bozen – Die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG hat das Jahr 2022 mit guten Ergebnissen abgeschlossen. Die gesammelten Kundeneinlagen mit +30,80 Prozent und die vergebenen Kredite mit +9,93 Prozent sind erneut angestiegen. Die Kreditqualität ist weiter hervorragend. Nachhaltige Maßnahmen prägen das Handeln der grünen Bank.

Der gesamte Wirtschaftsstandort Südtirol konnte letztendlich gestärkt aus der Pandemie in die Normalität zurückkehren. Die Wirtschaftsentwicklung Südtirols im Jahr 2022 war besser, als die Raiffeisen Landesbank Südtirol erwartet hatte. Die überschießende Inflation, ein ungewohnt hohes Zinsniveau und volatile Finanzmärkte brachten jedoch neue Herausforderungen.

„Das Geschäftsmodell der Raiffeisen Landesbank hat sich im Jahr 2022 wieder bewährt. Die Raiffeisenkassen zu unterstützen und für Familien und Unternehmen im Land die benötigten Finanzlösungen und Dienstleitungen zu liefern, ist ein solider Auftrag. Die guten Zahlen bestätigen diese Ausrichtung. Wir haben auch im besonderen Jahr 2022 unseren Beitrag zur guten Wirtschaftsentwicklung Südtirol geleistet und sind zufrieden mit den Ergebnissen“, sagt Präsident Hanspeter Felder.

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol hat die Aufgabe, die 39 Raiffeisenkassen Südtirols bei ihrer Banktätigkeit zu unterstützen. Sie stellte den Raiffeisenkassen auch im abgelaufenen Jahr vielseitige Bank-Dienstleistungen und Produkte in hoher Qualität zur Verfügung und arbeitete vor allem bei der Vergabe von Krediten eng mit ihnen zusammen. Darüber hinaus wurde die gesamte Organisation gestärkt, indem zusätzliche Einlagen gesammelt wurden.

Kundenvertrauen lässt Einlagen wachsen

„Die Raiffeisen Landesbank Südtirol verfügt über das italienweit höchstmögliche Rating von Moody’s für langfristige Bankeinlagen. Außer der Raiffeisen Landesbank Südtirol können nur einige wenige in Italien ansässige Banken diese Bewertung vorweisen. Unsere Kunden vertrauen uns und haben erneut ihr Kapital bei uns anlegt“, so Generaldirektor Zenone Giacomuzzi. Die Kundeneinlagen stiegen zum Jahresende um 30,80% auf 1.507 Mio. Euro und die Gesamteinlagen um 20,16 Prozent auf 2.378 Mio. Euro. Vor allem die Kontokorrent- und Spareinlagen haben deutlich zugelegt.

Nach dem Erfolg des Green Bonds von 2020 und des Sustainability Bonds von 2021, hat die Raiffeisen Landesbank Südtirol im März 2022 einen zweiten Green Bond für Kleinanleger in der Höhe von Euro 30 Mio. emittiert.

„Die Zufriedenheit unserer Kunden ist die Basis unseres Geschäfts. Wir befragen unsere Kunden regelmäßig, wie zufrieden sie mit uns sind. Im Jahr 2022 haben sie uns eine sehr gute Note gegeben, was unsere Kundenausrichtung bestätigt“, so Giacomuzzi weiter.

Die indirekten Einlagen (Investmentfonds, Obligationen Dritter, Aktien, Lebensversicherungen) beliefen sich zum Jahresende auf 2.764 Mio. Euro (-31,60 Prozent). Der Rückgang ergibt sich aus dem institutionellen Geschäft. Hier musste die Raiffeisen Landesbank Südtirol eine Vermögensverwaltung aus strategischen Gründen an eine andere Bank übertragen.

Kredite für Südtiroler Unternehmen

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol hatte für das Jahr 2022 eine schwächere Wirtschaftsentwicklung erwartet, als tatsächlich eingetreten ist. Südtirol ist gestärkt aus der Pandemie in die Normalität zurückgekehrt. Die Wirtschaftstreibenden und Privatpersonen Südtirols und auch die Raiffeisen Landesbank Südtirol haben sich als sehr stabil und erfolgreich erwiesen.

„Raiffeisen konzentriert sich auf Südtirol. Wir bieten unseren Kunden die Zuverlässigkeit, die sie in Zeiten wie diesen brauchen. In enger Zusammenarbeit mit den Raiffeisenkassen machten wir für die Südtiroler Unternehmen und Privatpersonen die nötigen Gelder flüssig. Dabei suchen wir mit unseren Kunden auch Lösungen, um möglichst optimal mit den veränderten Bedingungen umzugehen“, erläutert Felder. Das Kreditvolumen der Raiffeisen Landesbank Südtirol stieg um 175,5 Mio. Euro (+9,93 Prozent) auf 1,9 Mrd. Euro. Seit über zehn Jahren nehmen die vergebenen Kredite damit kontinuierlich zu.

Ausgezeichnete Kreditqualität

„Die Südtiroler sind sehr resilient und es gelingt ihnen oft, die Chancen in schwierigen Zeiten zu nutzen. Unsere Kunden zahlen trotz steigender Zinsen ihre Kreditraten pünktlich. Die Qualität der vergebenen Kredite ist ausgezeichnet“, sagt Giacomuzzi. “Der Anteil der zahlungsunfähigen Kredite am gesamten Kreditvolumen liegt seit Jahren auf bestem europäischen Niveau. Die Problemkredite konnten auch im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr niedrig gehalten werden. Die NPL-Rate ((Non Performing Loan) liegt beim sehr guten Wert von 3,82 Prozent. Die Raiffeisen Landesbank Südtirol geht seit jeher vorsichtig bei der Vergabe der Kredite vor. Das hat sich bewährt.”

Gute Rentabilität im Kerngeschäft

Die Geld- und Kapitalmarktzinssätze sind im Jahr 2022 rapide auf ungewohnt hohe Niveaus angestiegen. Der Zinsüberschuss stieg um 16,59 Prozent auf 49,7 Mio. Euro an. Der Provisionsüberschuss lag mit 20,5 Mio. Euro und einem Zuwachs von 1,69 Prozent leicht über dem Wert des Geschäftsjahres 2021.

Effiziente und nachhaltige Struktur

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol achtet auf den disziplinierten Umgang mit den Ressourcen. Das „Cost-Income“-Verhältnis, das bekannteste Maß für Effizienz bei Banken, liegt mit 46,4 Prozent im europäischen Spitzenfeld.

Starke Kapitalausstattung

Das Eigenvermögen der Raiffeisen Landesbank Südtirol liegt mit 446 Mio. Euro um 4,34 Prozent unter dem Vorjahreswert. Dies sei in erster Linie auf die negative Wertentwicklung der italienischen Staatspapiere im Eigenportefeuille zurückzuführen.

Die harte Kernkapitalquote (sogenannte „CET 1-Quote”) bleibt mit 20,65 Prozent mehr als doppelt so hoch wie aufsichtsrechtlich vorgegeben.

Gutes Ergebnis

„Unsere hohe Kapitalausstattung und das stabile Geschäftsmodell sind eine solide Basis, um konstant und effizient zu wachsen und die angestrebten Ergebnisse zu liefern“, sagt Felder. “Den über Plan gestiegenen ordentlichen Bankerträgen standen im letzten Jahr stark rückläufige Finanzmärkte gegenüber, welche die Raiffeisen Landesbank Südtirol als Zentralinstitut mit hohen Wertpapier- und Beteiligungsbeständen stärker spürt. Nach den überdurchschnittlichen Aufwertungen im Vorjahr musste die Bank zum Jahresende gewinnwirksame, jedoch nicht realisierte Abwertungen in Kauf nehmen. Der Gewinn vor Steuern liegt bei 20,31 Millionen Euro, der Reingewinn beträgt 11,90 Millionen Euro.”

Die Gesellschafterversammlung hat heute die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von acht Mio. Euro beschlossen. Dies entspricht einer Rendite auf das eingezahlte Kapital von 3,38 Prozent

Fokus auf nachhaltigem Wirtschaften

Vor drei Jahren hat die Raiffeisen Landesbank Südtirol auf freiwilliger Basis erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Bei den Aktivitäten, welche im Nachhaltigkeitsbericht dargestellt sind, ist die Raiffeisen Landesbank Südtirol einen großen Schritt weiter. So wurden von der Raiffeisen Landesbank Südtirol mit dem Emissionserlös der ausgegebenen nachhaltigen Anleihen ökologisch und/oder sozial nachhaltige und extern geprüfte Projekte finanziert, die einen messbaren positiven Effekt auf die Umwelt und auf die Gesellschaft haben. Zudem wurden einige Umwelt-Aktionen und Aktionstage wie z.B. Nacht- bzw. Frühstücksdienste im Nachtquartier für obdachlose Menschen „dormizil“ in Bozen, eine Plogging-Aktion in Bozen und Workshops mit Energiespartipps für den Alltag für die Mitarbeiter*innen organisiert. Die Raiffeisen Landesbank Südtirol wurde für ihre Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen betrieblichen Mobilität mit dem Mobilitätspreis 2022 der Südtiroler Landesregierung ausgezeichnet. Das Preisgeld hat die Bank dem Blindenzentrum St. Raphael in Bozen für ein besonderes Tandem-Mobilitätsprojekt gespendet.

„Bei unseren Anlage- und Kreditprozessen legen wir großes Augenmerk auf Nachhaltigkeit. Wir haben 2022 wieder mehrere ESG-Aktionen organisiert und sind unserem Ziel, klimaneutral zu sein, einen Schritt näher gekommen“, kommentiert Giacomuzzi zufrieden.

Ausblick

“Zum heutigen Zeitpunkt ist es schwierig, die weitere wirtschaftliche Entwicklung genau abzuschätzen, da das Umfeld von großer Unsicherheit geprägt bleibt. Die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone dürfte aufgrund der Maßnahmen der EU zum Umbau der Wirtschaft zu mehr Zufluss von Kapital an den europäischen Finanzmärkten sorgen. Auch rechnet der allgemeine Konsens damit, dass die Inflationszahlen bis Jahresende 2023 wieder zurücklaufen. Die Zinspolitik der EZB hängt vor allem von dieser Entwicklung ab. Hier könnten sich weitere positive Impulse für die Finanzmärkte ergeben.

Im Laufe des Jahres 2023 wird sich der Verwaltungsrat mit der Erstellung des neuen Strategieplanes 2024-2027 befassen und über die notwendigen Maßnahmen befinden, welche für eine erfolgreiche Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen für den Raiffeisen IPS-Verbund notwendig sind. Diese Arbeiten werden im intensiven Austausch mit den Raiffeisenkassen erfolgen”, heißt es weiter.

„Wir gehen für das Geschäftsjahr 2023 von einem bescheidenen Wachstum sowohl bei den Kundeneinlagen als auch bei den Ausleihungen aus. Die Bewertungen der Wertpapiere im Eigenportefeuilles und der bedeutenden Beteiligungen haben im ersten Trimester des laufenden Jahres starke Aufwertungen ergeben, weshalb der Gewinn überdurchschnittlich zugenommen hat. Im ersten Quartal 2023 liegt der Reingewinn der Raiffeisen Landesbank Südtirol AG bei über zehn Millionen Euro. Die gute Kapitalausstattung lässt uns zuversichtlich in die Zukunft schauen. Unsere Kunden können sich auf uns verlassen“, sagt Zenone Giacomuzzi.