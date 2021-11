SÃ¼dtiroler WeinKulturBotschafter 2021

Bozen – Der Südtiroler WeinKulturBotschafter 2021 heißt Josef Reiterer von der Sektkellerei Arunda.

Vorgeschlagen wurde er von der früheren Bürgermeisterin von Mölten, Angelika Widmer. Insgesamt sind neun Nominierungen eingegangen, erklärte der Koordinator der Arbeitsgruppe Wein, Walter Mairhofer. Reiterer ist es in den vielen Jahren gelungen, die Südtiroler Weinkultur zu stärken, sie um neue Facetten zu bereichern und über die Landesgrenzen hinaus zu tragen. Mit der höchstgelegenen Sektkellerei Europas, seinen innovativen Ansätzen und nachhaltigen Konzepten, hat er sich die Auszeichnung sicherlich mehr als verdient, sagte Felix Lanpacher, Bürgermeister von Marling. Das Konzept der Verleihung sieht vor, dass Marling in den ersten fünf Jahren sich nicht beteiligen darf. Außerdem erhält der letztjährige Preisträger eine handunterzeichnete Karikatur von Peppi Tischler. Diese konnte in diesem Jahr der Präsident der Freien Weinbauern, Hannes Baumgartner und Thomas Rottensteiner, dessen Vize, entgegennehmen.

Die Freien Weinbauern waren die Südtiroler WeinKulturBotschafter des Jahres 2020. Ein Höhepunkt ist jedes Jahr die Laudatio auf den Preisträger, verfasst und vorgetragen von Sebastian Marseiler. Die vollinhaltliche Laudatio ist im Marlinger Dorfblattl nachzulesen und kann auf der Internetseite der Gemeinde Marling und des Tourismsuvereins Marling nachgelesen werden.

Josef Reiterer bedankte sich im Namen seiner Frau und seines Sohnes Michael für die Auszeichnung, welche er mit großer Freude entgegennehme, so Reiterer. Roland Strimmer sorgte mit seinen besonderen Fotoaufnahmen dafür, dass der Abend auch bildlich in guter Erinnerung bleibt. Die Prämierung des Südtiroler WeinKulturBotschafters erfolgt in enger Zusammenarbeit und mit Unterstützung des Tourismusvereins Marling, vor allem mit dessen Direktor, Hannes Kofler. Zum Abschluss gab es einen wahren Gaumenschmaus, gezaubert von der Küchenbrigade des Hotel la maiena der Familie Waldner.