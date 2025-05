Südtiroler Wirtschaftspreis 2025: 24 Unternehmen ausgezeichnet

Von: luk

Bozen – Heute hat die Handelskammer Bozen im Ehrensaal des Merkantilgebäudes 24 Südtiroler Unternehmen mit mehr als 50-jährigem Bestehen mit dem Südtiroler Wirtschaftspreis ausgezeichnet. Die Prämierung der langjährigen Mitarbeiter ist im Herbst geplant.

Im festlichen Rahmen des Merkantilgebäudes überreichten der Landeshauptmannstellvertreter Marco Galateo und der Präsident der Handelskammer Michl Ebner Goldmedaillen und Diplome an insgesamt 24 traditionsreiche Südtiroler Unternehmen. Die ausgezeichneten Betriebe weisen zwischen 50 und 475 Jahre Tätigkeit auf.

„Daten des WIFO haben gezeigt, dass sich 7.000 Südtiroler Unternehmen in den nächsten Jahren mit der Nachfolge beschäftigen müssen, deren Gelingen entscheidend für ihre Zukunft ist. Eine Übergabe stellt eine sensible Veränderung in der Geschichte eines Unternehmens dar, weshalb es mich besonders freut, dass wir heute so viele langlebige Betriebe ehren dürfen, die diesen Schritt erfolgreich gemeistert haben“, erklärte der Präsident der Handelskammer Bozen, Michl Ebner.

„Die heute hier ausgezeichneten Unternehmen sind ein Symbol für Exzellenz. Sie stehen für Professionalität und für die Fähigkeit, sich ständig weiterzuentwickeln und zu verbessern. Es sind Unternehmen, die einen Wissensschatz darstellen, der über den Arbeitsplatz hinausgeht, sie sind eine wertvolle Ressource, ein Bezugspunkt für die Region, für die jungen Generationen und für die gesamte Gemeinschaft“, so Landehauptmannstellvertreter Marco Galateo.

Bemerkenswert ist die Geschichte der Universitätsbuchhandlung A. Weger aus Brixen, die auf ganze 475 Jahre Bestehen zurückblicken kann. Das erste Buch Südtirols wurde vom Gründer der Universitätsbuchhandlung A. Weger Donatus Faetius gedruckt, dank ihm gibt es das Unternehmen seit 1550 in Brixen.

Zwei besonders langlebige Unternehmen waren in diesem Jahr auch das Hotel Alte Goste aus Olang mit 468 Jahre und der Gasthof Gassenwirt aus Kiens mit 423 Jahren. Das Hotel Wieser aus Freienfeld kann auf ein 200-jähriges Bestehen zurückblicken.

Geehrt wurden auch acht landwirtschaftliche Betriebe. Der Hof mit der längsten Geschichte war dabei der Unterganzner Hof aus Kardaun, er besteht seit 396 Jahren. Der Griesbauerhof aus Bozen wurde für 240 Jahre Bestehen ausgezeichnet, der Tolderhof aus Gsies für 231 Jahre, der Kradorferhof aus Gsies für 230 Jahre, der Hochwieserhof aus Welsberg-Taisten für 220 Jahre, der Mantingerhof aus Villnöß für 215 Jahre, der Hochwieserhof aus Gsies für 208 Jahre und der Hinterschuerhof aus Gsies für 178 Jahre.

Ausgezeichnet wurden zudem das Hotel Huber aus Mühlbach mit 172 Jahren und die Ferdinand Stuflesser 1875 OHG aus St. Ulrich mit 150 Jahren. Die Metzgerei K. Bernardi aus Bruneck kann auf 112 Jahre zurückblicken, die Mitterrutzner Brennstoff GmbH aus Brixen und der Market Spechtenhauser Stefan aus Schnals jeweils auf 100 Jahre. Für 75 Jahre Tätigkeit wurden die Santini GmbH aus Bozen und das Transportunternehmen Gottardi Rino & Silvano aus Salurn ausgezeichnet. Unter den Geehrten waren auch die Philatelie Malfertheiner aus Bozen mit 68 Jahren, die Metzgerei Ebner aus Eppan mit 64 Jahren, die Gaidra Kunstweberei aus Wengen mit 55 Jahren, die Josef Lona & Co. GmbH aus Auer mit 54 Jahren und die Develey Italia GmbH aus Lana mit 50 Jahren.

In einer zweiten Veranstaltung im Herbst, werden Mitarbeiter/innen mit mehr als 36-jähriger Tätigkeit im selben Betrieb mit dem Südtiroler Wirtschaftspreis ausgezeichnet. Durch ihre langjährige Tätigkeit im selben Betrieb und ihr Engagement, tragen auch sie entscheidend zum Unternehmenserfolg bei.