Meran – Gesagt, getan! Nach intensiver Vorberatung von Norma Niederfriniger und ihr Team wurde vergangenen Montag (18.3.2024) im Rahmen des Events HOMECOMING Südtirols größter Alumniclub ins Leben gerufen. 250 Abgängerinnen und Abgänger des Kaiserhofs aus Hotellerie, Gastronomie, der Reisebranche und darüber hinaus ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, um dem Event beizuwohnen und ehemalige Schulkameraden und Lehrpersonen wiederzusehen, sowie die historischen Gemäuer auf sich wirken zu lassen, in denen sie einst die Schulbank drückten und im Speisesaal die Geheimnisse und Bar die Geheimnisse der guten Gastronomie erlernen durften.

Höhepunkt des ersten Kaiserhof-Homecoming-Events stellten die Impulsreferate dar, bei dem Elena Walch (Winzerin, Quereinsteigerin und Revolutionärin der Südtiroler Weinwelt), Andreas Falkensteiner (Hotelier, Host, Aufsichtsratsvorsitzender der Falkensteiner-Gruppe) und Jakob Zeller und Ethel Hoon (Spitzenköche) über ihre „MUTausbrüche“ sprachen und Einblick in ihre persönlichen wie beruflichen Erfahrungen geben. Im Gespräch mit der Moderatorin Ruth Gamper erzählte Elena Walch, wie sehr der Wein sie fasziniert hätte. Andreas Falkensteiner betonte die Bedeutung von Innovation im Zeichen der Tradition. Das Duo Zeller Hoon war sich einig, wie wichtig es sei, aus der Komfortzone herauszugehen und seinen Überzeugungen zu folgen.

Für große Spannung sorgte auch die Podiumsdiskussion, an der Roland Margesin (selbstständiger Berater für Tourismusprojekte – Abschluss 1993), Inge Zwick, Executive Director & Head of Europe von Emapta Global Outsourcing – Abschluss 2003), Lea Oberhofer, Inhaberin des HOTEL SENSORIA DOLOMITES, Seis am Schlern – Abschluss 2007), Stefan Margesin, Hoteldirektor Quellenhof Luxury Resort, Lazise – Abschluss 2010), Evelyn Unterfrauner, Gründerin und Inhaberin der Marketingagentur NONSTOP CREATING mit Sitz in München – Abschluss 2013) und Miriam Kompatscher, Chef Patissière Hotel Küglerhof, Dorf Tirol – Abschluss 2014) teilnahmen.

Miriam Kompatscher fand klare Worte und meinte, im nahen Ausland seien die vertraglichen Bedingungen besser. Mit Nachdruck sprach sie die im Saal anwesenden Vertreter des HGV und Unternehmer an und ermunterte alles zu tun, um junge, dynamische Mitarbeiter nicht zu verlieren. Roland Margesin erinnerte sich an seine Zeit an der Höheren Hotelfachschule und betonte, wie wichtig es sei, Neues zu wagen. Lea Oberhofer ermunterte unter allen Umständen, zu den eigenen Überzeugungen zu stehen. Evelyn Unterfrauner meinte, vieles in ihrem Leben sei einfach so passiert und sie hätte es zu nutzen gewusst. Stefan Margesin betonte die Bedeutung der Demut im Beruf und wie sehr man offen sein müsse, Neues zu erlernen.

Inge Zwick erinnerte sich, wie sehr die Ausbildung am Kaiserhof sie dabei unterstützt hatte, den Schritt zu wagen, Neues zu erkunden und ins Ausland zu gehen, um Erfahrungen zu sammeln.

Die Enthüllung der “Wall of fame” im Flur des Hauses sorgte für große Neugier und Begeisterung. Es folgten Fotos, Applaus und fröhliches Beisammensein im Speisesaal nebst guter Musik.

Um 18.00 Uhr folgte das letzte Highlight des Tages: die Kür der Kaiserin und des Neulings des Jahres: Kaiserin Inge Zwick und Rockie David Peintner.

Eine gelungene Veranstaltung im Zeichen des Mutes und des Wiedersehens.