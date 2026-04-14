Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Südtirols Immobilienpreise kratzen an neuen Rekorden
Quadratmeterpreis in Wolkenstein liegt über 16.000 Euro

Südtirols Immobilienpreise kratzen an neuen Rekorden

Dienstag, 14. April 2026 | 07:29 Uhr
Gemeindeimmobiliensteuer GIS Bauspar
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Wer in Südtirol eine Wohnung sucht, braucht einen langen Atem und vor allem ein gut gefülltes Bankkonto. Dies bestätigt ein neuer Bericht der Beobachtungsstelle vom italienischen Maklerverband „Fiaip“. Besonders in den städtischen Zentren und den prestigeträchtigen Tälern erreichen die Quadratmeterpreise neue Rekordmarken.

Gleichzeitig lässt sich ein Wandel im Käuferverhalten feststellen. Wer heute investiert, hat vor allem mittelgroße Bestandsimmobilien und die passende Klimahaus-Klasse im Blick.

Laut Studienzentrum der Fiaip werden in Bozen werden bis zu 9.000 Euro pro Quadratmeter gezahlt, in Meran sind es 7.800 und in Bruneck 8.000 Euro.

In den Tourismustälern finden sich Preise, die für viele unerschwinglich bleiben. Die Rangliste wird von Gröden angeführt, wo die Preise von 14.000 Euro in St. Ulrich bis zu 16.500 Euro in Wolkenstein reichen. Kastelruth liegt bei 10.000 Euro, während die Preise am Ritten und St. Vigil in Enneberg 8.500 Euro erreichen.

Um auf diesen Trend zu reagieren, hat die Fiaip eine Partnerschaft mit der Südtiroler Sparkasse besiegelt. „Als Gebietsbank fördern wir gezielt Investitionen in grüne Immobilien und unterstützen dabei besonders junge Käufer“, erklärt Nicola Calabrò, beauftragter Verwalter der Sparkasse, laut einem Bericht des Corriere.

Trotz der enormen Herausforderungen für Familien bleibt auch das Fazit von Expertin Alessandra Fusina von der Beobachtungsstelle positiv: Immobilien in Südtirol seien aufgrund der Marktstabilität weiterhin eine „sichere und rentable Investition“.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Milliardengrab E-Autos”: Größte Hersteller geschrumpft
Kommentare
50
“Milliardengrab E-Autos”: Größte Hersteller geschrumpft
HGV begrüßt neue Qualifikationskriterien für die private Vermietung
Kommentare
47
HGV begrüßt neue Qualifikationskriterien für die private Vermietung
Trump attackiert Papst Leo
Kommentare
46
Trump attackiert Papst Leo
Sinner besiegt Alcaraz in Monte Carlo
Kommentare
42
Sinner besiegt Alcaraz in Monte Carlo
Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA
Kommentare
36
Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA
Anzeigen
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Lana blüht
Lana blüht
Frühling und Gefühle vereint
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 