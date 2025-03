Südtirols Nachwuchstalente zeigen ihr Können

Von: ka

Bruneck – Der Jugendwettbewerb der Tischler/innen gehört zu den jährlichen Highlights im Südtiroler Handwerk. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung, dem Berufsbildungszentrum Bruneck sowie dem Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh.apa), erhalten junge Tischlerinnen und Tischler hier die Gelegenheit, ihr handwerkliches Talent unter Beweis zu stellen. Anwesend waren neben lvh-Vizepräsident Hannes Mussak, sowie Michael Gruber, dem Obmann der Tischler/innen im lvh, auch Karin Huber, die erste Mitarbeiterin des Berufsbildungszentrum Bruneck.

43 Teilnehmende, darunter drei Mädchen, traten am Berufsbildungszentrum Bruneck gegeneinander an. Je nach Ausbildungsjahr fertigten die Lehrlinge spezifische Werkstücke an – von traditionellen Hockern bis hin zu innovativen Designobjekten. Die Fachjury bewertete die Ergebnisse nach Präzision, Kreativität und Funktionalität.

„Dieser Wettbewerb ist eine großartige Plattform für unsere Nachwuchstischler, um sich zu messen und ihre Leidenschaft für das Handwerk weiterzuentwickeln“, betonte lvh-Vizepräsident Hannes Mussak. „Die Tischlerbranche steht für Qualität, Innovation und Tradition – und genau das zeigen unsere jungen Talente hier eindrucksvoll.“

Neben dem Wettkampfcharakter diente die Veranstaltung auch als Austauschplattform zwischen den Berufsschulen Bruneck, Brixen, Bozen und Meran. Die Vernetzung innerhalb der Branche ist ein zentraler Aspekt des Wettbewerbs, denn neben der handwerklichen Fertigkeit sind auch Kooperation und Teamgeist gefragt.

Dass in diesem Jahr drei junge Frauen an den Start gingen, wurde besonders begrüßt. „Das Tischlerhandwerk ist längst keine reine Männerdomäne mehr“, erklärte Michael Gruber, Obmann der Tischler/innen im lvh. „Wir freuen uns über jedes Mädchen, das sich für diesen kreativen und zukunftssicheren Beruf entscheidet. Die Vielfalt bringt frische Impulse und neue Ideen in unsere Branche.“

Die Preisverleihung bildete den feierlichen Abschluss eines spannenden Wettbewerbstages. Die Siegerinnen und Sieger wurden für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet, doch eines steht fest: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer überzeugten mit Kreativität, Präzision und Leidenschaft. Sie alle sind ein Versprechen für die Zukunft des Tischlerhandwerks in Südtirol.