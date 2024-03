Südtirols Reisebüros: „Jugend fördern und Ausbildung praxisnaher gestalten“

Bozen – Um das gemeinsame Bemühen für eine praxisnahe Ausbildung angehender Fachkräfte im Tourismussektor ging es vor kurzem bei einem Treffen zwischen den Vertretern der Reisebüros im Wirtschaftsverband hds und den Verantwortlichen der Fachoberschule für Tourismus Bozen.

Monica Zanella, Direktorin der Fachoberschule für Tourismus, betonte die Wichtigkeit von arbeitsnahen Erfahrungen in der Oberschule. Ein innovatives Element des Lehrplans an der Fachoberschule für Tourismus ist das virtuelle Reisebüro „Weltenbummler“: In diesem Reisebüro planen Schülerinnen und Schüler nachhaltige Reisen, Reisen zu Weltkulturerbestätten, Outgoing Reisen und den Verkauf von Reisezubehör. Sie kreieren ansprechende Flyer in drei Sprachen und vermarkten diese online über einen eigenen Webshop.

Martin Pichler, Präsident der Reisebüros im hds, zeigt sich erfreut über das Angebot des virtuellen Reisebüros und betonte die Wichtigkeit einer praxisnahen Ausbildung. „Unsere Berufsgruppe steht jederzeit gerne für Expertenunterrichte an der Fachoberschule zur Verfügung. Zudem bieten Reisebüros gerne Praktikaplätze für Schülerinnen und Schüler an,“ so Pichler.

Zanella und Pichler kündigten abschließend an, die Zusammenarbeit zwischen Schule und Arbeitgebern weiterhin zu forcieren, um junge Menschen bestmöglich auf die Arbeitswelt vorzubereiten und angehende Fachkräfte im Tourismussektor zu gewinnen.