Südtirols Wirtschaft steht trotz internationaler Konjunkturschwäche gut da

Von: mk

Bozen – Landeshauptmann Arno Kompatscher hat am 28. Mai Michele Benvenuti, Direktor der Bozner Filiale der Banca d’Italia, und dessen Stellvertreter Christian Di Capua im Palais Widmann zu einem Gespräch getroffen. Im Mittelpunkt des Treffens standen die aktuelle wirtschaftliche und finanzielle Lage Südtirols und deren Einbettung in die staatlichen und globalen sozioökonomischen Entwicklungen.

Besondere Aufmerksamkeit galt dabei der Chance, in einer Phase internationaler Konjunkturschwäche – in der sich die Südtiroler Wirtschaft durch eine stabile Entwicklung und eine hohe Beschäftigungsquote auszeichnet – gezielt in die lokale Wirtschaftsstruktur zu investieren. Ziel sei es, sowohl die Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern als auch die Herausforderungen der Zukunft besser zu meistern.

Ein weiteres Gesprächsthema war das Bankwesen und die Finanzkompetenz in Südtirol – ein Bereich, den die Banca d’Italia seit Jahren fördert. Angesprochen wurden zudem das Potenzial Südtirols, qualifizierte junge Menschen, die derzeit im Ausland leben, zur Rückkehr zu motivieren sowie die Bedeutung einer bürgernahen Verwaltung.

“Wir freuen uns über die kontinuierliche Zusammenarbeit, um einerseits zum Wohl dieser Region beizutragen und andererseits einen bürgerfreundlichen Service anzubieten”, sagte Benvenuti mit Blick auf ein zunehmend zweisprachiges und lokal angepasstes Angebot.

Landeshauptmann Kompatscher bestätigte die bestehende und künftige Kooperation und betonte: “Wir möchten diesen konstruktiven Austausch fortsetzen, denn es sind die gelebten Synergien, die nachhaltige und wirkungsvolle Ergebnisse für unser Land ermöglichen.”