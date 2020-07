Bozen – 14 Abende, vom 30. Juli bis zum 1. Oktober, und ein abwechslungsreiches Programm mit hochkarätigen Gästen wie Welt-Tenor Saimir Pirgu und Busoni-Preisträger Giuseppe Andaloro. Daneben Aperitivi Lunghi mit rhythmischen DJ-Beats.

Bozen, 27. Juli 2020 – Nach der physischen Wiedereröffnung der Büros und Labore vor gut einem Monat, der Aufnahme von 19 neuen Unternehmen und dem Neustart aller Forschungstätigkeiten öffnet NOI Techpark im Rahmen der Eventreihe Summer at NOI seine Tore auch wieder für die Bevölkerung. Insgesamt 14 Abende, vom 30. Juli bis zum 1. Oktober, an denen im Bozner Innovationsviertel angenehme Sommerabende in entspannter Atmosphäre genossen werden können, mit musikalischen Darbietungen der Spitzenklasse. Die Veranstaltungen finden alle draußen auf dem weitläufigen Gelände des NOI statt, was Musikgenuss und Drinks in sicherem Ambiente garantiert. Aperitivi Lunghi, klassische Konzerte, Leinwandprojektionen und DJ-Sets läuten nach der schwierigen Zeit des Lockdowns die Rückkehr zu einer gewissen Normalität ein, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch im Alltag.

DIE EVENTREIHE – Das Bolzano Festival Bozen, organisiert von der Ferruccio Busoni – Gustav Mahler Stiftung, bringt eine Reihe von hochkarätigen Gästen und außergewöhnlichen, experimentellen Veranstaltungen in den NOI Techpark. So finden hier die drei „Cinema meets Opera“-Vorführungen statt, die der großen Oper auf der großen Leinwand gewidmet sind. Am 2. (Sonntag), 8. (Samstag) und 14. August (Freitag) werden im Open Air Theatre La Bohème von Giacomo Puccini sowie Rigoletto und La Traviata von Giuseppe Verdi gezeigt. Gastgeber ist der Tenorsänger Saimir Pirgu, einer der hellsten Sterne am internationalen Opernfirmament, der zu diesem Anlass nach Bozen zurückkehrt, wo seine Karriere als Opernsänger ihren Anfang nahm. Die Gäste des Abends haben die einzigartige Gelegenheit, vom Künstler selbst mehr über die Hintergründe dieser drei bedeutenden Produktionen zu erfahren. Und seine einzigartige Stimme live zu erleben.

An drei Donnerstagen in Folge (06., 13. und 20. August) dreht sich alles um die Klaviermusik. Die abendliche Konzertreihe beginnt mit einer Darbietung von Giuseppe Andaloro, einem der angesehensten Pianisten seiner Generation und Gewinner zahlreicher internationaler Klavierwettbewerbe wie des Ferruccio-Busoni-Wettbewerbs und der London Piano Competition. Neben der Klaviersonate Nr. 2 in b-Moll op. 36 von Sergej Rachmaninov wird Andaloro ganz im Sinne der innovativen und mutigen Mission des NOI auch die größten Rock-Hits von Queen, von Innuendo über The Show Must Go On und Somebody To Love bis hin zu Bohemian Rhapsody, am Flügel zum Leben erwecken.

Anna Kravtchenko, Gewinnerin des Busoni-Wettbewerbs 1992, wird ihr Publikum am 13. August mit den klassischen Klängen aus Fantasiestücke op. 12, Faschingsschwank aus Wien op. 26 und Carnaval op. 9 von Robert Schumann verzaubern. Während Roberto Cominati, Gewinner des Busoni-Wettbewerbs 1993, Chaconne in G-Dur, HWV 435 (Händel und d’Albert), Menuett in g-Moll, HWV 434 (Händel und Kempff), Lascia ch’io pianga aus der Oper Rinaldo (Händel und Moszkowsky) und Sarabande & Chaconne aus der Oper Almira (Händel und Liszt) in seinem einzigartigen und mimetischen Stil darbieten wird. Alle Veranstaltungen des Bolzano Festival Bozen, die im NOI Techpark stattfinden, beginnen mit einem Aperitivo Lungo im weitläufigen Außenbereich vor der NOISTERIA. Auf diese Weise können sich die Besucherinnen und Besucher in entspannter Atmosphäre unter freiem Himmel auf die besonderen Konzerte einstimmen. Auch hier wird größter Wert auf die Sicherheit der Gäste gelegt.

Aber nicht nur Klassik, sondern auch was für Anhänger der innovativen digitalen Musikszene hat das Programm zu bieten: An vier Donnerstagen (30. Juli, 27. August, 17. September und 01. Oktober) wird der Platz vor der NOISTERIA bis Mitternacht mit den Vibes und Beats von elektronischer Musik erfüllt sein. Jeden Abend ein anderes DJ-Set, begleitet von besonderen Aperitifkreationen. Es ist gerade diese Mischung aus klassischer und moderner Musik, die eine der Kernkompetenzen des NOI aufzeigt, nämlich Anpassungsfähigkeit, Wandelbarkeit und Mut zu Neuem.

Darüber hinaus umfasst die Eventreihe vier Veranstaltungen im Rahmen von „Entertain the Future“, die in Zusammenarbeit mit Transart organisiert werden, einem der wichtigsten multidisziplinären Festivals für zeitgenössische Kultur Italiens. Los geht’s am 12. September mit MUTEK Digital, wo elektronische Musik und digitale Kunst aufeinandertreffen. Die darauffolgenden drei Events stehen im Zeichen des Futurological Congress: Prelude am 24. September und Humanity in the Age of Artificial Intelligence am 25. und 26. September. Diese werden vom Center for Advanced Studies von Eurac Research sowie terraXcube mitgetragen.

Im Zuge von Summer at NOI wird außerdem das Buch „Io e Tech“ vorgestellt, mit dem der Autor Massimiano Bucchi die Leser anhand von sieben simplen Alltagsaufgaben an die allgegenwärtige Technologie heranführt, um anschaulich die Vor- und Nachteile technologischer Innovationen aufzuzeigen.

NOI Techpark stellt mit dieser sommerlichen Eventreihe einmal mehr unter Beweis, dass das Innovationsviertel eine dynamische und offene Anlaufstelle nicht nur für Unternehmen und Forschungseinrichtungen, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger ist.

DAS PROGRAMM – Alle Veranstaltungen auf einen Blick:

Donnerstag, 30. Juli:

18.00 Uhr, Elektronische Musik mit DJ Veloziped.

Sonntag, 2. August:

18.00 Uhr, Aperitivo Lungo.

18.00 Uhr, „Cinema meets Opera“ (Bolzano Festival Bozen). Präsentiert und erzählt von Saimir Pirgu: Giacomo Puccini, La Bohème, Gran Teatre del Liceu, Barcelona, 2016.

Donnerstag, 06. August:

18.00 Uhr, Aperitivo Lungo.

20.30 Uhr, Klavierabend mit Giuseppe Andaloro (Busoni-Preisträger 2005) mit Stücken von Sergej Rachmaninov (Klaviersonate Nr. 2 in b-Moll op. 36) und Queen.

Samstag, 08. August:

18.00 Uhr, Aperitivo Lungo.

18.00 Uhr, „Cinema meets Opera“ (Bolzano Festival Bozen). Präsentiert und erzählt von Saimir Pirgu: Giuseppe Verdi, Rigoletto, Opernhaus Zürich, 2014.

Donnerstag, 13. August:

18.00 Uhr, Aperitivo Lungo.

20.30 Uhr, Klavierabend mit Anna Kravtchenko (Busoni-Preisträgerin 1992) mit Stücken von Robert Schumann (Fantasiestücke op. 12, Faschingsschwank aus Wien op. 26, Carnaval op. 9).

Freitag, 14. August:

18.00 Uhr, Aperitivo Lungo.

18.00 Uhr, „Cinema meets Opera“ (Bolzano Festival Bozen). Präsentiert und erzählt von Saimir Pirgu: Giuseppe Verdi, La Traviata, Teatro Colón, Buenos Aires, 2017.

Donnerstag, 20. August:

18.00 Uhr, Aperitivo Lungo.

20.30 Uhr, Klavierabend mit Roberto Cominati (Busoni-Preisträger 1993) mit Stücken von Georg Friedrich Händel/Eugen d’Albert (Chaconne in G-Dur), Georg Friedrich Händel/Wilhelm Kempff (Menuett in g-Moll), Georg Friedrich Händel/Moritz

Moszkowsky (Lascia ch’io pianga) und Georg Friedrich Händel/Franz Liszt (Sarabande & Chaconne).

Donnerstag, 27. August:

18.00 Uhr, Elektronische Musik mit DJ Kollektiv ALPI.

Samstag, 12. September:

21.00 Uhr, Entertain the Future: MUTEK Digital, präsentiert von Transart.

Donnerstag, 17. September:

18.00 Uhr, Vorstellung des Buches „Io e Tech“ von Massimiano Bucchi (in italienischer Sprache). Anschließend elektronische Musik mit DJ Bassalpin.

Donnerstag, 24. September:

18.00 Uhr, Entertain the Future: Futurological Congress – Transart, Eurac Research: Center for Advanced Studies, terraXcube.

Freitag, 25. September:

17.30 Uhr, Entertain the Future: Futurological Congress – Transart, Eurac Research: Center for Advanced Studies, terraXcube.

Samstag, 26. September:

10.00 Uhr, Entertain the Future: Futurological Congress – Transart, Eurac Research: Center for Advanced Studies, terraXcube.

Donnerstag, 1. Oktober:

18.00 Uhr, elektronische Musik mit DJ Lois Lane.

Der Eintritt zu den „Cinema meets Opera“-Veranstaltungen ist frei. Anmeldung erforderlich. Die Tickets für die Klavierabende kosten 20 Euro (Normalpreis) bzw. zehn Euro (für Zuschauer über 65 bzw. unter 26 Jahren). Infos und Tickets: www.bolzanofestivalbozen.it

Infos und Tickets zu MUTEK Digital unter www.transart.it. Der Eintritt zum Futurological Congress ist frei. Anmeldung erforderlich.