Meran – Surfbretter aus Brot, Pizzabacken am Schnellboot, flambierter Brotlaib … die deutschen Bäckermeister Jörg Schmid und Johannes Hirth wirbeln als „Wildbakers“ mit ihren ausgefallenen Auftritten und Büchern die Backszene auf. Zu Besuch bei der Meraner Mühle zeigen die TV-Stars und Brot-Sommeliers dieses Wochenende in zwei Veranstaltungen, wie innovativ das Bäcker-Handwerk und wie vielfältig und innovativ Brot sein kann.

Vergangenes Wochenende waren die Wildbakers Gäste im Farinarium der Meraner Mühe, dem Detail- und Fachgeschäft in Lana. Die Mittdreißiger gaben den Besuchern unterhaltsame Einblicke in ihre Backbücher und ließen unterschiedliche Brotkunstwerke wie ihre Macho-Stange mit Raucharomen und ihr Tussi-Baguette mit Dinkel und roter Bete verkosten. Am Abend waren beide Mittelpunkt einer Brot- und Weinverkostung in der Kellerei Bozen. Den geladenen Südtiroler Bäckern zeigten sie auf spannende Weise, wie ansprechend und genussvoll jedes Brot – ebenso wie der dazu passende Wein – beschrieben werden kann. Ein wichtiger Tipp, wie Brot in der Bäckerei und Gastronomie wertvoller und attraktiver darstellbar ist.

Die Meraner Mühle versorgt in Südtirol über 80 Bäckereien mit verschiedensten hochwertigen Mehlen, mit Lievito Madre Naturhefe, Samen und Flocken und setzt sich laufend mit den Trends im Backwarensektor auseinander. In Deutschland lernte der Geschäftsführer und Müllermeister Rudolf von Berg die beiden Entertainer kennen – und demnächst halten beide Fachseminare zur Lievito Madre der Meraner Mühle in Deutschland.

2012 gewannen Jörg Schmid und Johannes Hirth die Bäcker-Nationalmeisterschaft in Deutschland, und spätestens seit diesem Zeitpunkt sind sie für die Kombination aus Fachwissen und Unterhaltung in ihren TV- oder live-Auftritten und Backkursen für Profis und Laien bekannt. Nebenbei kümmern sie sich noch um ihre Familienbetriebe mit jeweils mehreren Filialen in Baden-Württemberg.